Ainda sem alta médica, Puyol é relacionado no Barça

Ainda sem ter recebido alta médica para voltar a jogar, Puyol foi a principal novidade na lista de jogadores relacionados pelo técnico Tata Martino nesta sexta-feira para o jogo que o Barcelona fará contra o Betis, neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Em processo de recuperação de uma lesão no joelho direito, o zagueiro treinou com o resto do elenco do Barça nesta sexta, depois de ter realizado um trabalho em separado na última quarta. E o retorno de Puyol neste sábado é importante principalmente pelo fato de que o time perdeu Gerard Piqué, que se lesionou no duelo diante do Atlético de Madrid, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Com uma fissura no quadril, Piqué ficará afastado dos gramados por quatro semanas, depois de ter sido substituído por Bartá durante o jogo contra o rival madrilenho.

Mas, se poderá contar com a volta de Puyol, Martino não terá também neste sábado o goleiro Valdés, que sofreu grave lesão no joelho e está fora até da Copa de 2014, Dos Santos e Cuenca, também lesionados, e Jordi Alba, suspenso. Já o holandês Afellay foi descartado da lista de relacionados para essa partida contra o Betis por decisão técnica.

A lista de jogadores relacionados para o jogo deste sábado conta com: Pinto, Oier, Montoya, Fàbregas, Puyol, Xavi, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Neymar, Mascherano, Bartra, Busquets, Song, Tello, Adriano, Daniel Alves e Sergi Roberto.

