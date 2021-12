Ainda incompleta, Seleção Brasileira faz primeiro treino em São Paulo

A Seleção Brasileira treinou nesta segunda-feira, 20, em São Paulo pela primeira vez para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Uruguai e Paraguai. O técnico Tite comandou a atividade no CT Joaquim Grava, do Corinthians, para apenas 14 dos 23 convocados. O restante do grupo ainda está de saída na Europa. Devem chegar ao Brasil na manhã desta terça, 21.

O trabalho foi leve, com atividades em campo reduzido e corridas leves pelo gramado para quem atuou no domingo por seus clubes. Os primeiros a se apresentarem à concentração da seleção, localizada em um hotel em Guarulhos, foram o lateral Marcelo, o volante Casemiro, os goleiros Ederson e Weverton, o zagueiro Gil e os meias Diego e Diego Souza.

Além destes, integraram o trabalho desta segunda-feira um outro grupo, que chegou pela manhã: os laterais Fágner e Filipe Luís, o zagueiro Miranda, os meias Willian, Renato Augusto e Paulinho, mais o atacante Dudu.

Para poder completar o trabalho, Tite recrutou seis jogadores formados nas categorias de base do Corinthians. A passagem do treinador pelo CT do Corinthians foi a primeira visita dele ao local desde que deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira, em junho do ano passado.

O primeiro treino com elenco completo será nesta terça-feira, quando Tite deve definir a formação titular para o jogo com o Uruguai, na quinta-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu. A atividade será à tarde, no CT da Barra Funda, que pertence ao São Paulo. Logo após o trabalho o elenco viaja em voo fretado à capital uruguaia, onde faz o último treino na noite de quarta, já no local da partida.

O elenco da Seleção ficará completo após a chegada de mais dois grupos de jogadores. O primeiro se apresenta na noite desta segunda e terá os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, o volante Fernandinho, os meias Giuliano e Philippe Coutinho, além do atacante Roberto Firmino, que é, aliás, o mais cotado para assumir a vaga de titular na vaga do machucado Gabriel Jesus.

Já na manhã de terça a Seleção Brasileira vai receber os três últimos convocados. O goleiro Alisson, o lateral Daniel Alves e o atacante Neymar se apresentam ao técnico Tite e já participam do trabalho na parte da tarde no CT do São Paulo.

adblock ativo