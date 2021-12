Ainda há ingressos à venda para o Ba-Vi

Se você está disposto a pagar R$ 80,00 por um ingresso, ainda pode garantir lugar no clássico entre Bahia e Vitória, às 17h de hoje, no estádio de Pituaçu. O Tricolor colocou à venda 1.515 assentos do setor de cadeiras especiais pelo site Futebol Card (clique aqui para acessar). É preciso se cadastrar para comprar.



O setor localizado mais ao centro do campo, 14, está esgotado. Mas é possível encontrar lugar no 16 e no 12, menos neste do que naquele. O espaço era destinado apenas aos compradores do programa de fidelidade do Bahia, mandante da partida. Mas o departamento de marketing liberou a venda de parte dos 2.273 ingressos para os demais torcedores, em caráter extraordinário.



Em apenas 12 horas de sexta-feira, foram esgotados os 29.884 ingressos de arquibancada colocados à venda para o segundo clássico do ano. A expectativa é que seja atingida a lotação máxima do estádio, com o público pagante de 32.157, gerando renda recorde superior a R$ 1 milhão.



Se você vai ao jogo, clique aqui e confira o esquema de trânsito e segurança. Caso não vá, pode acompanhar os principais lances do clássico pelo tempo real do A Tarde Online, a partir de 17h. Fique ligado!

adblock ativo