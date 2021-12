Agüero se recupera e Bauza indica Argentina com 5 mudanças para pegar o Paraguai

A seleção argentina terá mudanças para encarar o Paraguai nesta terça-feira, 11, em Córdoba, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Na última atividade antes da partida, o técnico Edgardo Bauza contou com o atacante Agüero, recuperado de problema físico, e promoveu cinco alterações em relação ao time que empatou com o Peru na quinta-feira passada.

A maior preocupação era justamente Agüero. O atacante do Manchester City deixou o duelo contra o Peru sentindo dores na panturrilha, participou somente de parte da atividade do último domingo, mas treinou normalmente nesta segunda-feira e deverá ser titular contra o Paraguai.

Mesmo com ele em campo, Bauza promoverá uma alteração no ataque. Pouco participativo diante do Peru, Dybala perdeu a posição para Gaitán, do Atlético de Madrid. O meia formará o quarteto ofensivo da Argentina ao lado justamente de Agüero, Di María e Higuaín.

Outra alteração por opção técnica acontecerá no meio de campo. Nesta segunda-feira, Éver Banega treinou entre os titulares e formará a dupla de volantes com Mascherano. Mais ofensivo, ele ganhou a posição de Kranevitter, que tem a marcação como característica mais forte.

As outras três mudanças de Bauza foram motivadas por suspensão. Na linha defensiva, o lateral Zabaleta e os zagueiros Otamendi e Funes Mori receberam o segundo cartão amarelo diante do Peru. Sem eles, o treinador deverá escalar Mercado, Musacchio e Demichelis.

Quinta colocada das Eliminatórias, com 16 pontos, a Argentina deve encarar o Paraguai, sexto com 12 pontos, com: Romero; Mercado, Musacchio, Demichelis e Rojo; Mascherano, Banega e Di María; Gaitán, Agüero e Higuaín.

