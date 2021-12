Agüero marca 2 e Manchester City bate CSKA na Rússia

O Manchester City contou com o talento de Agüero para conquistar sua segunda vitória na Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Com dois gols do argentino, o time inglês derrotou de virada o CSKA Moscou, por 2 a 1, mesmo atuando na casa do adversário, pela terceira rodada do Grupo D da competição.

O resultado fez o City chegar aos seis pontos, mesmo número do líder Bayern de Munique, que leva vantagem no saldo de gols e ainda atua nesta quarta. Já o CSKA estacionou nos três pontos e perdeu a chance de encostar nos alemães. City e CSKA voltam a se enfrentar na próxima rodada, no dia 5 de novembro, desta vez em Manchester.

Nesta quarta, o jogo começou com o comando do time inglês, que perdeu algumas chances no início, com Yaya Touré e Agüero. Quem abriu o placar, no entanto, foi o CSKA. Aos 31 minutos, Honda desviou lançamento longo da defesa, Tosic saiu sozinho e deu um belo toque de cobertura sobre Hart para marcar.

A alegria durou pouco e apenas dois minutos depois o City empatou. David Silva recebeu pela esquerda e tocou no meio para Agüero, que levou a melhor na dividida e tocou na saída do goleiro. Mais oito minutos, e o argentino viraria. Ele recebeu passe perfeito de Negredo, se antecipou e cabeceou para o gol.

Logo no início do segundo tempo, Negredo fez o terceiro, mas usou o braço e o gol foi anulado. O CSKA também teria um gol anulado aos 34 minutos, quando Musa aproveitou sobra na entrada da área e bateu no ângulo, mas o árbitro já pegava falta sobre Yaya Touré. O time russo ainda teve uma grande chance nos acréscimos, mas Honda, quase na pequena área, bateu em cima de Hart.

