"Agora, é 100% Salvador", diz Robson, ouro na Rio 2016

Descanso? Robson Conceição não sabe do que se trata. Além de talentoso, é conhecido pela dedicação aos treinos. Agora, com a medalha de ouro olímpica, os compromissos se multiplicaram de vez. O pugilista baiano já perdeu as contas de quantas viagens fez nas últimas três semanas ao Rio de Janeiro e a São Paulo devido a encontros com imprensa e patrocinadores. Isso sem contar reuniões com o governo do estado sobre o projeto social que pretende implantar em Salvador. No final da manhã de quinta-feira, Robson recebeu o A TARDE para um bate-papo. Para tanto, abriu um espaço em sua apertada agenda. Entre 8h e 10h30, treinou. Às 13h, tinha um encontro com o governo. À noite, embarcaria para o Rio, onde daria uma entrevista coletiva na sexta sobre sua ida para o boxe profissional. No sábado, já estava em Salvador para retomar os treinos e comparecer a uma tarde de autógrafos em um shopping.

Você conquistou o ouro em 16 de agosto. Já conseguiu retomar a rotina de treinos?

Foram tantas viagens que eu só consegui voltar a treinar nesta segunda, mas não em ritmo de quem vai competir. Semana que vem vou recomeçar para valer.

Até porque faltam dois meses para sua estreia no boxe profissional (ainda sem adversário confirmado, mas, em princípio, agendada para 5 de novembro). Vai dar frio na barriga?

Não. Estou tranquilo. O importante é estar bem treinado. Aí, já foi. Confio que eu posso ser campeão também no boxe profissional.

E Olimpíada? Agora que a regra permite a participação de pugilistas profissionais, você deseja tentar uma nova medalha em Tóquio-2020?

Meu desejo era conquistar uma medalha de ouro. Isso já consegui. Então, o que quero agora é focar em outros projetos e ver como as coisas ficam. Vamos deixar as águas irem correndo (risos). Até lá eu decido.

Nos Jogos, a cada vitória você frisava: "estou bem preparado porque apanho muito de Neto nos sparrings na Academia Champion. Foram esses treinos que me deixaram pronto para a medalha". Seria Neto o seu sucessor?

Com certeza. Somos da mesma categoria (até 60 kg). Neto é um menino jovem (19 anos), dedicado, talentoso. Já me deu muita porrada (risos). Mas os caras da Confederação Brasileira de Boxe não convocam os meninos daqui da academia. Já era para ter mais uns cinco baianos na seleção brasileira. Tem Neto, Herbert... Já eram para estar lá. Só que os caras de lá tem essa intrigazinha com a gente aqui e não convocam (Adriana Araújo, bronze em Londres-2012, ficou afastada da seleção entre 2012 e 2014). Mas confio que logo as coisas se resolvem.

Após o ouro olímpico, sua vida já começou a mudar?

Parece que as coisas vão começar a melhorar agora. O país está começando a olhar mais para o boxe da Bahia, as pessoas estão olhando mais para o meu bairro, Boa Vista de São Caetano, empresas estão aparecendo com interesse em dar apoio...

Apoio a você ou ao boxe da Bahia como um todo?

Alguns querem patrocinar os projetos daqui. Outros, a mim. Mas ainda não tem nada concreto, assinado.

Você passava metade do tempo em São Paulo, treinando pela seleção brasileira de boxe amador, e metade em Salvador, treinando na Academia Champion. A partir de agora como ficará a rotina, será 100% em Salvador?

Graças a Deus, vou ficar treinando aqui. Não vai ser nem 100%. Vai ser 110% em Salvador (risos).

Qual é a vantagem de treinar em Salvador?

Felicidade! Eu treino feliz e sem pressão na mente. Aqui, eu fico perto da família. Em São Paulo, era pressão o tempo todo. Eu não treinava feliz, e o treino não era a mesma coisa que o daqui.

A pressão vinha de quê?

Do clima, que era ruim, das pessoas... Eu me sentia sozinho. Era do treino para casa, da casa para o treino.

O titulo olímpico já te trouxe algum retorno financeiro?

Por enquanto, nada. Só o que o Comitê Olímpico deu, uma migalha se comparado ao que os jogadores de futebol ganharam. E minha premiação ainda tem um desconto de taxas fiscais de 17%. E olhe que eu nem recebi ainda! Com os bancos em greve, aí é que piorou tudo (gargalha)! Devo receber por esses dias (A premiação de cada jogador da seleção de futebol, também medalha de ouro, é de R$ 500 mil, dada pela Confederação Brasileira de Futebol. A premiação de Robson é de R$ 35 mil, dada pelo Comitê Olímpico. Líquido, ele teria a receber R$ 29 mil).

Você é campeão olímpico. Mesmo assim, hoje (quinta), foi o último a sair do treino. Seu segredo é esse, dedicação?

Lá na seleção, os outros atletas me chamavam de maluco: "rapaz, você treina muito", "vai, seu doido!". Então, chegaram os Jogos. A cada luta eu ia ganhando. Aí, eles chegavam para mim e diziam: "olha o maluco aí, ele está ganhando as lutas". Depois, comecei a receber mensagens de outras pessoas: "olha aí, Robson, os caras lá te chamando de maluco, dizendo que você treinava demais. Porém, olhe onde você está!". Essa é a minha diferença.

Dentre os parabéns que você recebeu, algum em especial te emocionou mais?

O que eu recebi de mais especial foi no dia de minha estreia nos Jogos. Foram cartas de crianças me dando força. Vieram através do Comitê Olímpico. Eram cartas comigo desenhado no pódio, com elas dizendo que se inspiravam muito em mim e me pedindo para ser campeão. O dia em que eu fui campeão não foi tão emocionante quanto o dia em que recebi as cartas.

Já conseguiu falar com essas crianças após a Olimpíada?

Ainda não. Estou preparando para cada uma delas cartas, com fotos, mensagens e aqueles pins da Olimpíada.

Em que pé está seu projeto com o governo do estado?

Vou me reunir agora com o pessoal da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia), que quer realizar meu projeto. Vou ser o embaixador. Vamos começar pelo meu bairro, mas a ideia é que crianças carentes de toda a cidade tenham treinos de boxe gratuitos, com alimentação, acompanhamento médico, nutricionistas e fisioterapeutas. E elas seriam acompanhadas também por bons técnicos. O que mais temos na Bahia são grandes técnicos de boxe.

O projeto começaria quando?

Quero ainda neste ano. Nesse momento, estamos procurando um local adequado para começar. Depois, vamos ampliando. A ideia é criar vários núcleos por Salvador e também realizar competições de boxe com os garotos. Já temos um terreno em Mussurunga, e ali deve ser construído um centro de boxe, onde seriam realizadas as lutas.

Sophia, sua filha, tem brincado com a medalha em casa? Você disse lá no Rio que daria a medalha de presente de aniversário a ela, que completou dois anos em 19 de agosto...

Não estou deixando ela brincar, não. Guardei, escondi a medalha (risos). Senão, fica toda arranhada. Ela já está arranhada. Saí com a medalha algumas vezes e era o tempo todo as pessoas pegando, beijando, mordendo...

Tem sido assim não só em Salvador, né? Lembro que, no dia seguinte ao ouro, o Comitê te levou a um shopping no Rio e foi um alvoroço. Todo mundo querendo pegar a medalha, morder. Você tinha dificuldade até de andar, pois era cercado e puxado pelo braço...

Já voltei naquele shopping mais duas vezes e foi a mesma coisa. Rapaz, para atravessar aquilo ali... Quando eu via aquilo, aquela multidão (gargalha)!

Só nessas três semanas você já foi ao Rio de Janeiro e a São Paulo quantas vezes?

Perdi as contas (risos). Passo mais tempo no avião do que em casa. É mais cansativo do que os treinos.

adblock ativo