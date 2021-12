Africanos dominam Maratona Internacional de São Paulo

Os africanos dominaram a 19ª Maratona Internacional de São Paulo neste domingo. Tanto no masculino quanto na prova feminina eles conquistaram as três primeiras posições do pódio, sem dar chance para os brasileiros.

No masculino, o corredor local mais bem colocado foi Edmilson dos Reis Santana. Ele chegou em quarto lugar, com o tempo de 2h42min06s. Ele ficou atrás dos quenianos Stanlei Kipchirchir (2h16min07s) e Paul Kimutai (2h16min52s) e do etíope Dereja Abera (2h17min17s).

Na prova feminina, o destaque brasileiro foi Cruz Nonato da Silva. Com o tempo de 2h42min06s, ela cruzou a linha de chegada na quarta colocação. A vencedora foi a marroquina Samira Reif, com a marca de 2h38min23s.

A queniana Rumokol Elizabeth Chepkanan chegou em segundo, com 2h38min28s, e a etíope Zehara Kedir terminou em terceiro, com 2h39min52s.

