Afastado há dois anos, Lyoto tenta redenção em São Paulo

Não faz muito que o MMA entrou na rotina dos brasileiros. Com o tempo, os nomes mais famoso do esporte ganharam os holofotes, e se tornaram conhecidos do grande público. Lyoto Machida é um desses artistas marciais famosos, que ganharam prestígio.

O ex-campeão dos meio-pesados volta a lutar neste sábado, 28, após dois anos afastado por ter sido pego no doping, em 2016, e encara o norte-americano Derek Brunson, pela categoria meio-médio, na luta principal do UFC São Paulo – o evento está marcado para começar às 20h (da Bahia).

Vindo de maus resultados, o lutador brasileiro chega para este combate em busca da sua redenção. Ele tem encontrado dificuldades em fazer o seu jogo de contra-ataque funcionar contra os adversários.

Sem sorte, Lyoto perdeu três das últimas quatro lutas que fez. Vindo de um lutador que só foi derrotado após o 16º combate, contra Maurício Shogun (o que lhe custou o cinturão dos meio-pesados), o número de reveses impressiona.

Mesmo assim, o lutador está empolgado com o fato de fazer o seu retorno justamente no Brasil. De quebra, ainda aproveitou para convocar os torcedores para apoiar os atletas do país. No evento, serão 14 no total.

“As expectativas são as melhores. Não tem lugar melhor para voltar do que aqui no Brasil. Falar a nossa língua e estar com meu povo, isso não tem preço. Galera, sábado é tudo nosso. Pessoal, vamos torcer. A gente precisa da torcida. Eu faço a luta principal, mas são vários brasileiros que precisam de vocês”, convocou Lyoto.

Sem dificuldade, todos os lutadores conseguiram bater o peso necessário.

Demian x Colby

Ao contrário de Lyoto, Demian Maia, também veterano, está com tudo no UFC. Apesar de ter perdido a chance de título no UFC 214, depois de cair contra Tyroon Woodley, campeão dos meio-médios, o lutador paulista segue apostando no seu jiu-jitsu para vencer combates. Desta vez, ele encara o americano Colby Covington, pela mesma categoria, co-luta principal da noite, a que antecede a de Lyoto Machida.

Antes da derrota diante do atual campeão, ele vinha de sete triunfos seguidos na organização. No total, já acumula 19 vitórias no UFC – maior marca de triunfos entre os brasileiros.

Mesmo que vença o combate na noite deste sábado, uma provável chance de lutar pelo título se afastou. Com tudo isso, entretanto, Maia parece ter ainda um outro objetivo além do cinturão.

“A minha motivação não é só o cinturão, tem outras coisas que me motivam. Quero seguir minha missão, difundir o jiu-jitsu brasileiro. Eu me divirto quando vou treinar, adoro aprender, adoro lutar. Então, o cinturão é mais uma motivação, mas tiro incentivo de muitas coisas”, declarou.

