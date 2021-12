Afastado do futebol como treinador, Muricy será comentarista na TV

Os problemas de saúde não deixaram Muricy dar sequência à sua carreira como treinador. Nem por isso, entretanto, ele continuará afastado do futebol. Tetracampeão brasileiro e um dos técnicos mais vitoriosos do País neste século, Muricy será comentarista dos canais SporTV e estreia já nesta quinta-feira, 10, com o clássico entre Brasil e Argentina.

A contratação de Muricy pelo canal das Organizações Globo foi divulgada na noite de segunda-feira durante o programa de Galvão Bueno, o "Bem Amigos". "Ele vai participar de alguns grandes jogos, alguns grandes eventos. Não vai participar daquela rotina de corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá", explicou o narrador e apresentador.

Pelo que indicou Galvão, Muricy será comentarista apenas nos jogos da seleção brasileira e em duelos internacionais de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, será integrante fixo do programa Bem, Amigos.

Muricy está afastado do futebol desde maio, quando sofreu uma arritmia cardíaca antes de um treino do Flamengo. Ele passou por exames e decidiu deixar o clube. Antes, também havia precisado sair do São Paulo por problemas de saúde.

O treinador, diversas vezes cotado para a seleção, ganhou quatro vezes o Brasileirão (três com o São Paulo, uma com o Fluminense), duas vezes o Paulista (com o Santos) e também levou a Libertadores de 2011 com o time da Vila Belmiro. Entre outros clubes, passou também por Palmeiras, Internacional, São Caetano e Náutico.

