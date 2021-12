Afastado da CBF, Rogério Caboclo recebe nova acusação de assédio moral

O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, recebeu mais uma denúncia enquanto esteve no cargo da entidade. Acusado de assédio moral e sexual por uma funcionário, Caboclo é novamente acusado de assédio moral, dessa vez, pelo diretor de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, Fernando França.

De acordo com o Estadão, a denúncia do diretor foi protocolada na última terça-feira, 22. No documento, França, alega que Rogério Caboclo o injuriou, difamou e fez ameaças diante de outro funcionário da entidade durante uma reunião no mês de abril, realizada no apartamento do ex-presidente, no Rio de Janeiro.

Com a nova denúncia, a situação de Rogério Caboclo fica ainda mais complicada, uma vez que o Comitê de Ética da CBF precisa se manifestar sobre o afastamento do cartola até o dia 6 de julho. O órgão pode prorrogar a suspensão por mais 30 dias ou recomendar o afastamento definitivo do dirigente, que precisaria ser votado pelos 27 presidentes das federações estaduais.

Ainda segundo o Estadão, Caboclo tem entrado em contato com os presidentes das federações nas últimas semanas, na tentativa de se defender das acusações. Em caso do comitê recomendar o afastamento do cargo, ele precisará dos votos de sete, dos 27 presidentes de federações, para se manter na presidência.

Até o momento, Rogério Caboclo ainda não se pronunciou a respeito da nova denúncia.

