AFA se desculpa com Barcelona após declarações de Bauza sobre Messi

As declarações do técnico da seleção argentina, Edgardo Bauza, sobre a última lesão de Lionel Messi geraram um mal-estar com o Barcelona. Para evitar que haja um abalo na relação com o clube, a Associação do Futebol Argentino (AFA) enviou um pedido de desculpas, conforme comunicou o próprio clube catalão nesta sexta-feira, 23.

Na última quinta, Bauza confirmou o desfalque de Messi para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 contra Peru e Paraguai. Na ocasião, culpou o Barcelona pela lesão muscular sofrida pelo craque na quarta, contra o Atlético de Madrid, e disse que o clube "não toma conta" de seu principal jogador.

Como era de se esperar, a declaração não foi bem recebida pelo Barcelona. Por isso, nesta sexta a AFA se apressou em entrar em contato com o clube e pedir desculpas. "Eles mandaram mensagem para expressar suas desculpas pelos comentários feitos pelo técnico", revelou o porta-voz do time espanhol, Josep Vives.

Segundo o porta-voz, a AFA explicou que Bauza "não teve má intenção" com sua declaração, apesar de admitir que se tratou de um comentário "infeliz". Vives ainda explicou que a intenção é que o Barcelona e a Argentina trabalhem juntos "para que Messi se recupere o mais rápido possível".

Messi sofreu uma ruptura do músculo adutor da perna direita no empate com o Atlético de Madrid, quarta-feira, 21. O Barcelona anunciou que o jogador ficará três semanas afastado, o que o impedirá de enfrentar o Peru, dia 6 de outubro, e Paraguai, cinco dias depois.

