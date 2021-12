Advogado reclama que comitê não deu chance para Blatter se defender

Horas após ser afastado de qualquer atividade ligada ao futebol por 90 dias pelo Comitê de Ética da Fifa, Joseph Blatter se pronunciou através dos seus advogados. Nesta quinta-feira, Richard Cullen afirmou que o comitê não seguiu o procedimento adequado para punir o presidente da Fifa.

De acordo com o advogado, o Comitê de Ética da Fifa deveria ter dado a chance de Blatter se defender antes de anunciar a sua suspensão. "Blatter se decepcionou pelo comitê de ética não ter cumprido o código de ética e o código disciplinar que o permitem ser ouvido", afirmou.

Cullern acrescentou que o Comitê de Ética da Fifa baseou a sua decisão em um "mal-entendido", ressaltando que o procurador-geral da Suíça não acusou formalmente Blatter de ter cometido qualquer delito.

O Ministério Público da Suíça abriu um processo criminal contra o presidente da Fifa, Joseph Blatter, por suspeita de má gestão e por ter agido contra os interesses da entidade, em 25 de setembro. A investigação também envolve o pagamento de 2 milhões de francos suíços pela Fifa a Michel Platini, presidente da Uefa, que nesta quinta também foi afastado por 90 dias pelo comitê de ética.

Blatter descartou anteriormente deixar a presidência da Fifa antes de fevereiro, quando serão realizadas eleições. Agora, porém, o seu cargo passa a ser exercido pelo camaronês Issa Hayatou, até então o seu vice mais antigo.

Jérôme Valcke

Além de Blatter e Platini, a Fifa também comunicou nesta quinta o afastamento do secretário-geral Jérôme Valcke por 90 dias. O francês foi suspenso por suposta participação em um esquema de venda de ingressos da Copa do Mundo de 2014.

Um comunicado do advogado de Valcke, Barry Berke, afirma que o francês foi alvo de "acusações falsas". "Valcke confia que quando a luz vier aos fatos, estará claro que ele não fez nada errado ou impróprio ao exercer as suas funções em prol da Fifa e do esporte".

