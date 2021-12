Adversário do Atlético-PR na final da Sula, Junior Barranquila foi fundado por uma mulher

A final da Copa Sul-Americana acontece nesta quarta-feira, 12, às 20h45 (horário da Bahia) . Atlético-PR e Junior Barranquila se enfrentam na Arena da Baixada pelo jogo de volta, após empatarem por 1 a 1 na Colômbia. Os dois finalistas foram fundados no mesmo ano, mas o que poucos sabem é que o time de Barranquila tem uma curiosidade muito rara sobre a sua fundação. O clube foi fundado por Micaela Lavalle de Mejía em 1924.

"Obrigado Micaela por este amor tão insuportável", diz a faixa colocada no estádio do Junior

Micaela liderou a criação da equipe - que inicialmente se chamava Juventude Infantil - para que seus filhos e vizinhos pudessem ter um espaço para jogarem futebol, entre às vacas e os bois que eram criados na região. As cores do time (vermelho, azul e branco) copiavam as embarcações inglesas que atracavam na costa do Porto Colômbia. Era a vizinhança que, juntamente com a fundadora, comprava e lava os uniformes do Junior.

Micaela chegou a ver sua equipe de bairro crescer, mas faleceu em 1962, quando o clube colombiano enfrentava uma crise que o deixou fora da elite do futebol do pais por 13 anos - de 1953 a 1966. O primeiro título nacional d'O Tubarão veio 53 anos após sua criação. Atualmente, o Junior tem sete títulos nacionais e duas Copas Colômbia. O clube se considera o único a ser fundado por uma mulher.

El único equipo en el mundo fundado por una mujer, Micaela Lavalle De Mejía, fundó al Junior de Barranquilla el 7 de agosto de 1924.🔴⚪🔵 pic.twitter.com/eFJdt3i7Dn — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 7 de agosto de 2017

