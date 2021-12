Adriano só volta ao futebol em 2013

O atacante Adriano mandou um comunicado para a imprensa informando que só deve voltar aos gramados em 2013. Segundo a nota, o atacante deixa o Flamengo e não sabe qual será o seu destino no próximo ano. "Ainda não sei se será no RJ, mas posso afirmar que em 2013 estarei pronto para entrar em campo".

A decisão aconteceu após a última falta do atacante ao treino do Flamengo, na última quinta-feira, 1, quando o jogador foi flagrado em um show, após ter pedido liberação para a diretoria do rubro-negro carioca até esta terça-feira, 6.

Adriano e o diretor de futebol do Flamengo, Zinho, devem dar uma coletiva nesta terça para dar maiores informações sobre o acerto para a saída do jogador.

O atacante, que assinou contrato com o Flamengo no dia 21 de agosto deste ano, deixa o time carioca sem disputar uma partida oficial. A última vez que Adriano entrou em campo no dia 4 de março, quando ainda estava no Corinthians.

Leia a íntegra da nota do atacante Adriano:

"Adriano Ribeiro decidiu que seu retorno será em 2013: "Pensei muito, conversei com amigos e minha família e cheguei a conclusão que a melhor coisa a ser feita é voltar em 2013. Tomei essa decisão não só por mim, mas também pensando no Flamengo. Estou quase recuperado, mas faltam pouquíssimas rodadas para o final do campeonato. O Clube tem que se concentrar nessa reta final e eu na minha volta com 100% da minha forma física e não apenas para saciar as expectativas. Continuarei treinando com ainda mais garra. Ainda não sei se será no RJ, mas posso afirmar que em 2013 estarei pronto para entrar nos campos. Agradeço sempre e muito aos que torcem por mim. Acreditem, essa decisão foi tomada pensando em todos. Fiquem com Deus e muito obrigado".



