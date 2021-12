Adriano já quer ver Neymar no Barcelona ainda em 2013

O lateral brasileiro Adriano, do Barcelona, afirmou nesta sexta-feira que "está perto" de chegar a um acordo de renovação de contrato com o clube e que "adoraria" ver Neymar na equipe ainda neste ano.

Na primeira entrevista coletiva após a eliminação perante o Bayern de Munique nas semifinais da Liga dos Campeões, Adriano explicou que, "até o momento, deixou de lado" a renovação de seu contrato, que termina em junho de 2014.

"No momento em que estávamos jogando partidas importantes, eu deixei esse assunto de lado. Agora estou um pouco mais preocupado com a renovação. Claro que o clube quer o melhor para ele e seguramente para mim. Tenho que olhar o meu lado, embora minha intenção seja seguir", afirmou o lateral. Neste sentido, confirmou que ambas as partes "estão perto de chegar a um acordo".

Já pensando no futuro, o jogador cometou a possível chegada de Neymar ao Barcelona. "Eu adoraria, ficaria honrado de poder jogar com ele e gostaria que fizesse parte do nosso vestiário", disse.

"É um jogador que no Brasil é mais importante neste momento. A gente gostaria que ele viesse já na próxima temporada, mas eu acho que ainda há coisas pendentes", acrescentou Adriano.



