Adriano falta a 1º treino depois do retorno ao Flamengo

Durou 11 dias o discurso de comprometimento de Adriano no retorno ao Flamengo. O atacante, em recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, não compareceu à reapresentação do elenco na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, onde era aguardado para uma sessão de exercícios na academia.

A falta fica mais acentuada por causa da derrota sofrida pelo time no domingo, goleada de 4 a 1 imposta pelo Internacional, no Beira-Rio. Os titulares do jogo todos foram ao centro de treinamento e realizaram trabalho regenerativo.

Adriano era seguido de perto pela comissão técnica e diretoria rubro-negras, que levaram o atacante para Porto Alegre de forma a mantê-lo "preso" ao regime de recuperação física. Desde que voltou a treinar no Flamengo, o atacante perdeu três quilos, mas precisa dispensar pelo menos mais sete para adquirir o mínimo de condições de retornar aos campos sem colocar risco excessivo no tendão rompido e operado duas vezes desde o ano passado.

Na tentativa de se recuperar no Brasileiro, o Flamengo recebe a Ponte Preta, quarta, em Volta Redonda. Existe pressão sobre o time, que não vence há três rodadas. No treino desta terça, existe a expectativa de que o técnico Dorival Júnior teste mudanças na equipe.

SAÍDA - O atacante Deivid apareceu no Ninho para se despedir dos companheiros. Ele não disse para que clube vai se transferir, mas já acertou termos contratuais com o Coritiba. Para ser liberado do Flamengo, Deivid aceitou retirar ação na Justiça para receber R$ 8 milhões em dívidas. Ele aceitou reduzir o valor para receber de forma imediata.

