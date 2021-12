Adriano celebra fim de 'susto' e volta ao Barcelona

Liberado pelo departamento médico do Barcelona no último dia 27, o lateral Adriano pode fazer sua estreia na temporada 2014/2015 neste sábado, diante do Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro estava afastado desde a pré-temporada, quando foi diagnosticado com uma leve alteração no ritmo cardíaco. Passado o "susto", ele celebrou o retorno à equipe.

"Me assustei quando detectaram os problemas cardíacos. Passam muitas coisas na cabeça. Em relação ao tema clínico, sabia que estava em mãos muito boas. Tenho muita fé e cada dia penso menos nisso", comentou nesta quarta-feira. "Estou muito bem. O tema já é passado. Tinha solução. Já estou treinando a 100% e com muita vontade. Com vontade de jogar e desfrutar."

Durante uma avaliação médica na pré-temporada, realizada no dia 16 de julho, os especialistas do Barcelona descobriram o problema cardíaco de Adriano. A partir disso, o brasileiro passou a realizar trabalhos físicos e específicos, sendo incorporado gradualmente aos treinamentos do restante do elenco do clube espanhol.

Após ser liberado ele teve os primeiros contatos com o novo técnico da equipe, Luis Enrique, e parece ter ficado bem satisfeito com o que viu. "Com Luis Enrique a filosofia muda muito. Ele tem muito caráter e isso nos fez muito bem. As mudanças são notadas em como o técnico pensa, está sobre você sempre, te exige mais e te dá confiança", analisou.

A chegada de Luis Enrique, aliás, foi um dos fatores determinantes para que Adriano decidisse permanecer no Barcelona. Nesta quarta, o brasileiro revelou ter recebido diversas propostas durante a pré-temporada. "Neste verão tive ofertas, mas sempre deixei claro que queria seguir aqui", contou.

