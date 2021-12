Adriana Araújo vence ucraniana e avança às oitavas no Mundial de Boxe em Astana

A brasileira Adriana Araújo venceu neste sábado a ucraniana Lullia Tsyplakova, na categoria até 60 kg, e avançou às oitavas de final do Mundial Feminino de Boxe em Astana, no Casaquistão. A brasileira já está garantida nos Jogos Olímpicos do Rio.

Adriana foi dominante nos dois primeiros rounds e distribuiu duros golpes na ucraniana. Tsyplakova tentou reverter a desvantagem nos dois rounds seguintes e partiu para a luta franca, mas a brasileira administrou bem a vitória e venceu por 2 a 0 - um terceiro árbitro apontou empate na luta.

Na sequência do Mundial de Astana, Adriana, medalhista de bronze nos Jogos de Londres, luta às 10 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira contra a russa Anastasiia Beliakovs, que passou pela dominicana Valeria Spicer.

Neste domingo, o Brasil terá a representante da categoria até 75kg, Andréia Bandeira, no ringue contra Nien-Chin Chen, de Taiwan. A luta acontece às 10 horas, e a brasileira está a duas vitórias de se classificar para a Olimpíada.

Uma vitória nessa próxima luta deixa Andréia muito perto da Olimpíada. Se o confronto de quartas de final for contra a canadense Ariane Fortin-Brochu, quarta cabeça de chave, a vaga no Rio é certa. Se vencer, Bandeira chega à semifinal e se garante por méritos próprios. Se perder, Brochu, que já tem vaga, abre lugar no Rio-2016 para a terceira colocada do Pré-Olímpico das Américas, que foi exatamente a brasileira. O mesmo vale para a norte-americana Claresa Shields, primeira cabeça de chave e favorita ao título.

