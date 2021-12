Adriana Araújo faz volta ao ringue para 2ª luta profissional

A baiana Adriana Araújo está escalada para a sexta das oito lutas da edição número 4 do Boxing For You, que será disputado neste sábado, 23, a partir das 20h, em São Paulo.

Sua adversária será Vanessa Porto no combate da categoria super-leve (63,55 kg). Estreante no evento, Vanessa chegou a ser campeã paulista quando era amadora.

Na luta de seis rounds, a medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 tentará sua segunda vitória seguida.

Na 3ª edição do evento, em que fez sua estreia, Adriana venceu a pernambucana Elaine Albuquerque no sexto round por decisão unânime dos juízes.

Outro baiano que vai subir ao ringue é Pedro Lima. Ele está escalado para a segunda luta da noite, programada para quatro rounds contra Bryan Falcão na categoria super-médio (76,20 Kg).

A luta principal do evento terá de um lado o pugilista Paulo Soares, campeão brasileiro do super-penas pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB).

Ele vai disputar o título latino da categoria super galo (55,33kg), pela Organização Mundial de Boxe (WBO), contra o chileno Jose Velasquez.

