Adriana Araújo busca reerguer carreira no boxe profissional

Na expectativa de reacender a esperança no boxe nacional e cravar em definitivo seu nome na categoria profissional do esporte, Adriana Araújo, de 37 anos, subirá ao ringue contra a Pernambucana Elaine Albuquerque, neste domingo, 31, pelo Boxing For You, realizado no Rio de Janeiro. Em busca de apoio e visibilidade, a lutadora enxerga o evento como uma oportunidade de retomar o destaque que conseguiu na época dos torneios amadores.

"Para mim, é mais muito triste. Salvador tem muita dificuldade em questão de patrocínio. Achei que quando conquistasse os títulos e a medalha olímpica as coisas iriam mudar, mas isso não aconteceu. Hoje eu estou sem apoio, continuo lutando na força de vontade, acreditando que isso uma hora vai mudar. Por isso, eu coloco minhas fichas nesse Boxing For You", assumiu a pugilista.

Início

Com uma medalha de bronze, nas Olimpíadas de Londres-2012, além de oito ouros conquistados em torneios Pan-Americanos, Adriana ainda falou das dificuldades que enfrentou no início de sua carreira até alcançar o patamar atual. "Comecei por estética, para perder peso. Tinha decidido abandonar o futebol, que era minha paixão, pela necessidade de trabalhar. Até que meu primeiro treinador, Rangel Almeida, viu que eu levava jeito para a coisa e decidiu investir em mim".

Dificuldades em sua carreira

Além da falta de reconhecimento, Adriana também passou por outros momentos bastante complicados em sua vida. No início do ano passado, durante quatro meses, a pugilista precisou se afastar dos ringues e se reinventar em busca de outros meios para conseguir garantir o seu sustento.

"Foi um momento muito difícil, principalmente de modo financeiro. Acabei rodando de Uber para poder me manter. Consegui uma ajuda através da Deputada Olívia Santana (PCdoB), que arranjou um patrocínio da Bahia Gás, me dando um incentivo em voltar a ter o tesão de treinar boxe", contou.

Adriana diz que se sente preparada para enfrentar Elaine pela segunda vez

Revanche

Adriana e Elaine já se enfrentaram em outra ocasião, com vitória por decisão unânime para a baiana, em junho de 2017. Coincidentemente, também pelo Boxing For You. Com relação à preparação que tem sido feita, a lutadora garante que se sente ainda mais preparada do que em sua primeira vez.

"Muito gente não sabe, mas foi um momento muito difícil para mim. Na época, o professor Dórea falou comigo que eu iria lutar pelo profissional. Eu vinha de uma cirurgia no ombro esquerdo e fiquei parada por seis meses, onde ganhei 24 kg e tive que perder tudo isso em apenas dois meses. Para essa luta, eu venho me preparando a mais de um ano e espero que a vitória venha novamente, mas, dessa vez, por nocaute", concluiu a atleta.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

