Adolescente muda história e inocenta Jobson de estupro

Uma das quatro adolescentes que teria sido estuprada pelo atacante Jobson voltou atrás e disse em depoimento à polícia que não teve relações sexuais com ninguém que estava no local do incidente. Porém, duas das meninas envolvidas no caso passaram por exames e a conjunção carnal foi comprovada.

Anteriormente, as outras duas jovens afirmaram que a relação foi consentida por elas, embora estivessem sob o efeito de entorpecentes e bebidas alcoólicas.

Jobson está preso desde a última quinta-feira, 23, quando foi detido na própria chácara, no estado do Tocantis.

Lucas Espíndola, de 20 anos, e Gilvan de Miranda Alves, de 29 anos, e os outros dois rapazes envolvidos no caso também foram presos.

Nascido na cidade paraense, o jogador atualmente está sem clube e passou por Brasiliense, Botafogo, Atlético-MG, Bahia, Barueri, São Caetano, Jeju United - da Coreia do Sul - e Al-Ittihad - da Arábia Saudita.

Jobson no Bahia

Os problemas envolvendo Jobson já eram conhecidos pelo torcedor desde a época em que ele defendia o Botafogo, quando foi flagrado no exame antidoping durante o Campeonato Brasileiro de 2009 por uso de cocaína.

Confiando numa recuperação do atleta e apostando na qualidade dele, dirigentes do Bahia contrataram o atacante em maio de 2011 como reforço para a Série A.

O então técnico do Esquadrão, René Simões, chegou a dizer na época que ter Jobson no elenco valia o risco. Porém, devido problemas recorrentes de indisciplina, a diretoria decidiu, em reunião no mês de agosto do mesmo ano, desligar o atacante do clube.

Mesmo assim o atacante conquistou a torcida tricolor. Quando foi mandado embora, era o artilheiro do time na competição com seis gols marcados.

Quando o jogador foi julgado na Suíça, por causa de dopping, a torcida do Bahia criou campanhas em redes sociais na internet com o tema "Deixa o menino jogar".

