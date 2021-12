Adidas cancela venda de camisas com conotação sexual

Após a polêmica em relação à venda de camisetas nos Estados Unidos com conotação sexual para a Copa do Mundo, a Adidas afirmou na tarde desta terça-feira, 25, que a linha não estará mais à venda em suas lojas.

De acordo com a empresa, a opinião dos consumidores é sempre acompanhada de perto. "Os produtos em questão não mais serão comercializados pela marca", divulgou a companhia de material esportivo em nota oficial.

A linha de produtos da Adidas fez com que a presidente Dilma Rousseff declarasse, nesta terça, que o Brasil está pronto para combater o turismo sexual durante a Copa do Mundo. "O governo aumentará os esforços na prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes do Brasil", disse ela, por meio do seu perfil no Twitter.

A Embratur também repudiou as camisetas. "O governo brasileiro discorda dessa linha de produtos, não aceitamos o turismo sexual. Claro que as pessoas podem namorar durante a Copa, mas não queremos uma mercantilização disso. Acaba sendo, inclusive, um desserviço à própria marca, porque ela está se associando a um tema muito negativo", afirmou Flávio Dino, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo.

Conforme a Adidas, a edição das camisetas era limitada e estaria disponível apenas para venda nos Estados Unidos. Na loja virtual da empresa, duas camisetas ligadas à Copa no Brasil traziam mensagens de duplo sentido. Uma delas apresenta a frase "Lookin to score", que pode ser traduzida por algo como "em busca dos gols", mas também é uma expressão que significa "pegar garotas".

A outra camiseta coloca um coração amarelo que pode ser enxergado no formato de nádegas de uma mulher com um fio dental verde. Também passa uma mensagem de duplo sentido e fala "Eu amo o Brasil".

adblock ativo