Adelmo Casé e Piaba disputam partida de tênis em Salvador

O cantor Adelmo Casé e o humorista Renato Piaba protagonizarão um momento inusitado neste sábado, 19, durante Perini Challenger, no Clube Bahiano de Tênis. Os dois se enfrentarão em uma partida de tênis. O evento, que terá início às 9h, comemora os 52 anos da Perini e reunirá cerca de 200 tenistas baianos.

Com competições de duplas masculinas e femininas, o Perini Challenger será também uma opção de lazer para toda a família. Além das partidas de tênis, o torneio também oferece day-use no sistema all inclusive unindo gastronomia e entretenimento para público.

Para as crianças, o evento oferecerá uma clínica infantil com o método “play and stay” em que as os pequenos aprenderão a dar os primeiros passos no tênis. Eles também encontrarão jogos digitais à disposição.

O investimento para competir como atleta no torneio é de R$ 170. Clientes do Cartão Perini têm 5% de desconto. Já quem quiser assistir às competições pode adquirir o ingresso por R$ 100. Crianças de até 5 anos tem entrada gratuita. Crianças de 6 a 12 anos o ingresso custa R$ 70. Todos os ingressos garantem o day-use do evento.

