Acusado de homicídio culposo por morte de casal, Marcinho é anunciado pelo Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense anunciou neste domingo, 28, a contratação do lateral-direito Marcinho, de 24 anos, ex-Botafogo. O jogador é o primeiro reforço do time após a punição da Fifa.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jogador se transferiu para o Botafogo, onde se profissionalizou no futebol e chegou até a vestir a camisa da Seleção Brasileira, em setembro de 2019.

Acusado de homicídio culposo, pela morte do casal de professores Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima, no dia 30 de dezembro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador comentou sobre a nova chance no futebol.

"O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar conquistando grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional. É também um grande clube e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Quero corresponder às expectativas", disse o jogador ao site do clube.

🖋️ Tem lateral-direito na área! Marcinho é o novo reforço do Furacão. Seja bem-vindo. 🤝 🔗 https://t.co/XpEQbCDv5N#VamosFuracão pic.twitter.com/GOflD7nzxa — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 28, 2021

