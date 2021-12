Acusado de agressão pela ex-mulher, Dudu pode ter passaporte retido e transferência frustada

Em negociação milionária com o Al-Duhail F.C, do Qatar, o atacante do Palmeiras, Dudu, poderá ter seu passaporte recolhido pela Justiça por conta de acusações de agressão feitas pela sua ex-mulher, Mallu Ohana.

Sem contrato de extradição entre o Brasil e país do Oriente Médio, caso o jogador feche a negociação, avaliada em R$ 80 milhões, o atleta só será impedido de deixar o país se um pedido de apreensão for emitido. Uma solicitação de recolhimento do passaporte do ponta foi protocolado no sábado, 27, segundo o Esporte Interativo.

O ídolo do Palmeiras foi acusado pela ex-esposa na segunda-feira, 22. Segundo Ohana, o jogador, que já prestou depoimento no 87° Distrito Policial de São Paulo, à agrediu com socos e pontapés após um desentendimento.

