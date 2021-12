Acusado de agredir sua mulher, Jobson deixa delegacia

O jogador Jobson, do São Caetano, deixou a Delegacia de São Caetano do Sul, depois de passar a madrugada desta terça-feira prestando depoimento à polícia. O atacante foi acusado de agressão pela mulher, Thayne Bárbara. Com um corte no braço, ele foi direto do local para um hospital da cidade do ABC paulista.

O advogado do atacante, Paulo Ramalho, afirmou que o corte no braço do atacante foi causado por um escorregão perto da piscina. Já Thayne Bárbara conta que o atleta se feriu quando tentou arrombar a porta do quarto onde ela se escondeu com o filho.

Segundo noticiou a Rádio CBN, a informação repassada pela polícia foi de que Jobson tinha chegado em casa com dois amigos com uma atitude agressiva. Ele teria jogado a mulher na cama e lhe puxado o cabelo. A polícia foi acionada quase às 2 horas desta terça.

Emprestado pelo Botafogo, clube que chegou a acolher o atacante pela segunda vez após o jogador ser suspenso por uso de cocaína e se envolver em outras polêmicas, Jobson acabou ficando de fora do treino que o elenco do São Caetano fez na manhã desta terça-feira, quando o time iniciou a preparação para o confronto de domingo, contra o Palmeiras, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. O time do ABC está na lanterna da competição, com apenas cinco pontos ganhos.

adblock ativo