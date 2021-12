Acompanhe o sorteio da Copa do Nordeste 2017

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2017 será realizado nesta terça-feira, 4, às 20h, no Centro Cultural Ariano Suassuna, em João Pessoa, na Paraíba. Os representantes baianos na competição serão Bahia, Vitória e Juazeirense. Entre os presentes estão o presidente do Bahia, Marcelo Santana, e o vice-presidente do Vitória, Manoel Matos.

O sorteio funcionará da seguinte forma: os 20 times participantes serão divididos em cinco grupos de quatro times. Os primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase, enquanto que apenas os três melhores segundos colocados avançam.

Os potes do sorteio já foram definidos. O campeão da última edição, o Santa Cruz, ficou no pote 2, enquanto que Bahia e Vitória ficaram no pote 1.

