Acompanhe Brasil x Argentina ao vivo por uma vaga na final

2° Tempo:

45 Acabou. Argentina 3 x 0 Brasil. Agora é sonhar com o bronze

44 Substitução na Argentina. Sai Riquelme, entra Sosa

44 Messi lança para Di Maria, mas ele perde a chance

43 Argentina toca bola no seu campo e apenas Anderson chega junto

42 Messi perde o quarto gol, depois de receber a bola com a defesa brasileira aberta

40 Brasil abre a defesa e permite ataque argentino, depois defesa se recupera e tira a bola

39 Thiago Neves faz falta dura e é expulso

37 Marcelo cruza, Pato chuta, mas bate na cabeça de Zabaleta

36 O lance da falta começou com um erro de Marcelo, que permitiu contra-ataque argentino. No desespero, Lucas faz falta desnecessária

35 Lucas recebe cartão amarelo, depois de fazer falta.

33 Ronaldinho arma ataque na área argentina, mas perde a bola

32 Anderson se desespera e derruba Messi.

29 Riquelme vai marcar e chutou sem chance para o goleiro brasileiro. GOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL Argentina 3 x 0 Brasil

28 Pênalti para Argentina e cartão amarelo para Rafinha

27 Brasil se desespera e Marcelo e Alex Silva fazem falta em Messi

26 Thiago Neves falha e dá de graça para argentino, que cruza para Messi, mas zaga brasileira defende

25 Dunga tira Diego e coloca Jo

25 Messi parte para cima da defesa, carrega, mas perde a bola

24 Marcelo cruza, mas ninguém chega

22 Anderson lança para Marcelo na área argentina, mas ele estava impedido

21 Anderson deixa a bola e vai no corpo de argentino. Juiz marca falta e dá cartão amarelo

19 Ronaldinho marca falta, a bola bate na trave, no rebote Pato fez gol, mas estava impedido

18 Ronaldinho marca falta, mas juiz manda voltar. Cartão amarelo para Di Maria

17 Pareja dá carrinho em Diego e leva cartão amarelo

17 Diego puxa contra-ataque, passa para Lucas, que lança para Rafinha, mas a bola sai

15 Dunga tenta recuperação com substituição. Thiago Neves entre no lugar de Hernanes e Pato no de Sóbis

12 A jogada começou com Messi, que passou para Di Maria. Ele jogou para Aguero, que rolou para o gol brasileiro

12 Argentina toca bola na área brasileira, argentino cruza e Aguero faz outro GOOOOOOOOOOOOllllllllllllllllll Argentina 2 x 0 Brasil

11 Rafinha chuta de cobertura, mas a bola sai

10 Brasil acorda depois de gol argentino

07 Diego passa para Rafinha, que lança, mas Ronaldinho não chega. Brasil tenta chance, chuta, mas a bola bate na trave

06 Defesa brasileira falha, Messi recebe e passa para Riquelme que marca. GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

05 Diego tenta corte, mas não consegue, argentino lança para Aguero, que chega com perigo. Zaga brasileira salva a seleção

03 Brasil mantém o mesmo perfil do primeiro tempo: Rafael Sóbis sozinho na área argentina e Ronaldinho tentando a mesma jogada, lançando para Rafinha pela lateral. Fórmula que não deu certo no primeiro tempo

02 Rafael Sóbis recebe lançado na área argentina, mas árbitro marca impedimento

01 Alex Silva dá chutão para a frente, Diego tenta pegar, mas argentino leva a melhor

00 Dunga não faz nenhuma alteração

00 Começa o segundo tempo. Brasil 0 x 0 Argentina.

1° Tempo:

46 Fim do primeiro tempo. O jogo começou equilibrado, mas o Brasil perdeu o ritmo e Argentina fez mais pressão

45 Ronaldinho lança para Rafael Sóbis, mas o passe sai muito forte

45 Brasil perde o ritmo e demora muito para armar jogada, sem atacar. Acréscimo de 1 minuto

44 Brasil arma ataque, mas demora e permite que a Argentina arme defesa.

42 Rafael Sóbis recebe na área argentina, mas sozinha não consegue armar ataque. Brasileiros chegam, tentam atacar, mas enfrentam dificuldade. De longe, Hernanes chuta e a bola sai

40 Argentina chega com perigo, Aguero insiste, mas a bola sai pela lateral

39 Argentina chega pela esquerda, mas Rafinha faz o corte

37 Messi tenta lançamento, mas Alex Silva tira de cabeça

35 Breno falha, perde a bola e deixa Alex Silva em situação complicada

33 Brasil arma ataque, Marcelo cruza, Rafael Sóbis tenta de cabeça, mas a bola sai

31 Hernanes faz falta e leva cartão amarelo. Depois da cobrança, zaga brasileira falha e argentinos ficam sozinhos na área brasileira. Messi chuta, mas a bola sai

30 Argentina chega com perigo batendo pelo meio e Alex Silva com uma bicuda chuta para fora

28 Marcelo cruza, mas ninguém chega para pegar a bola

26 Rafael Sóbis divide bola com Pareja e cai, machucando o braço

25 Brasil chega no ataque, mas não finaliza

23 Brasil arma ataque, Rafinha arranca pela direita, mas deixa a bola sair pela lateral

22 Brasil se enrola no ataque e recua a bola

20 Mascherano chega duro em Diego e juiz marca falta

19 Breno toma cartão amarelo

18 Depois de um lindo lance de Hernanes, que armou um contra-ataque, passando a bola por Ronaldinho, Rafinha recebe pela lateral, mas chuta para fora

17 Breno e Pareja se estranham e juiz chama a atenção dos dois

15 Renan erra e Messi aproveita para ataque, mas zaga brasileira corta

13 Jogo equilibrado, Argentina e Brasil dividem posse de bola e chances de gol

12 Depois de erro dos brasileiros, Aguero chega com perigo na área brasileira, mas a bola sai por fora da rede

10 Rafinha chega com perigo na área argentina, depois de passe de Ronaldinho. Rafinha chuta, mas a bola sai

09 Anderson tenta contra-ataque, mas é puxado por argentino e perde a bola. Juiz não marca falta

08 Riquelme faz falta em Lucas

07 Rafael Sóbis chega na área argentina, mas sem ter com quem jogar, chuta para o gol. A bola sai pela linha de fundo

05 Rafinha arranca contra-ataque, mas argentino faz falta e leva cartão amarelo

04 Argentina insiste em ataque, mas Alex Silva tira

03 Mascherano chuta forte, mas a bola sai

02 Jogo começa duro: quatro faltas

01 Brasil tenta primeiro ataque

00 Começa jogo Brasil x Argentina

00 Execução do Hino Nacional Brasileiro

