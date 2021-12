Acompanhe Brasil x Alemanha ao vivo por uma vaga na final

Brasil 4 X 1 Alemanha

2° Tempo:

49 Terminou o jogo em Xangai. Brasil disputa o ouro com quem ganhar o jogo entre EUA x Japão.

48 Formiga faz falta e leva cartão amarelo

47 Alemanha chega com perigo, chuta para o gol, Bárbara defende, mas a bola cai na linha e zaga brasileira tira

47 Zaga brasileira falha e perde uma bola perigosa para a Alemanha;

46 Marta pressiona goleira alemã

45 Juíza dá 4 minutos de acréscimo

44 Brasil joga com tranquilidade no campo de defesa

43 Brasil ataca, cruza, mas a bola não chega na atacante brasileira

42 Cartão amarelo para Prinz, que fez falta em Formiga

41 Brasil arma contra-ataque, cruza para Maycon, mas a bola sai forte

40 Substituição no Brasil: Cristiane sai para entrar Fabiana.

38 Escanteio para a Alemanha.

32 Marta, em um passe lindo, cruza para Franciele, mas ela não consegue marcar mais um gol.

30 Em seguida, ela sai para dançar e comemorar o lindo gol

30 Cristiane dribla e faz o quarto GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Brasil 4 x 1 Alemanha

29 Cristiane arrasta a bola, mas cai na área alemã

28 Alemanha arma contra-ataque rápido, mas brasileira rouba a bola

27 Alemã chega sozinha, mas Formiga consegue cortar

26 Alemanha pressiona, mas não consegue armar jogada de perigo

24 Marta de cara para o gol, chuta para fora e perde a chance de fazer o quarto brasileiro

23 Marta faz falta e leva cartão amarelo

22 Brasil tenta contra-ataque, mas alemã corta

20 Falta para a Alemanha

18 Renata Costa recebe atendimento

17 Alemanha pressiona e joga no ataque

15 Alemanha tenta ataque

13 Substituição na Alemanha: Fatmire Bajramaj entra no lugar de Melanie Behringer e Mbabi no lugar de Mittag

13 Brasil toca bola no campo de defesa brasileiro e perde a bola

12 Mittag chega com perigo na área alemã, mas zaga brasileira tira

10 Brasil tenta contra-ataque com Marta, mas a bola sai forte demais

07 Depois de um escanteio da Alemanha, Marta rápida arma um contra-ataque e faz um lindo gol. GOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Brasil 3 x 1 Alemanha

06 Zaga brasileira erra, alemã chega no contra-ataque, mas Erika tira

05 Marta consegue um contra-ataque, mas perde a bola para a marcação alemã

03 Marta arranca um contra-ataque, dribla duas alemãs e chuta para Cristiane, que com tranquilidade marca Brasil 2 x 1 Alemanha

03 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL do Brasil

03 Escanteio para a Alemanha

00 Começa o segundo tempo em Xangai. Brasil 1 x 1 Alemanha

1° Tempo:

48 Termina o primeiro tempo. Tudo igual Brasil 1 x 1 Alemanha. Brasil continua na disputa pela vaga na final

46 Com raça, Cristiane cruza para ninguém, Alemanha fica com a bola

44 Depois de escanteio, Cristiane cabeceia, mas a bola sai por cima da rede

44 Marta chuta forte, mas goleira defende

42 Cristiane cruza, Marta passa para Formiga, para a baiana igualar o jogo. Brasil 1 x 1 Alemanha

42 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL do Brasil

40 Daniela chuta para a área, mas alemã corta, antes de brasileira chutar

39 Simone Laudehr faz falta em Marta e leva cartão amarelo

38 Simone e Babett Peter se chocam em divisão de bola, as duas caem

35 Daniela arrisca, chuta para o gol, mas a goleira alemã defende

34 E escanteio, Cristiane cabeceia, mas a bola sai

33 Brasil tem mais domínio de bola, mas não consegue armar ataque

32 Cristiane limpa o passe, chuta, mas fica na marcação

30 Marta dá uma voadora na alemã e não recebeu nem cartão

29 O Brasil cruza, mas a bola sai muito forte e Simone não chega na bola

27 Marta chuta para o gol, mas a goleira defende

26 Depois de escanteio, Simone cabeceia e Cristiane ainda tenta uma bicicleta, mas a goleira tira

25 Depois de uma cobrança de falta, Cristiane recebe a bola, limpa o jogo e passa para Maycon, que perde a bola para a marcação de duas alemãs

22 Escanteio da Alemanha, Prinz recebe cruza e alemã chuta, mas a bola sai

21 Alemanha domina o jogo e o Brasil joga sem grandes passes

20 Renata Costa faz falta e toma cartão amarelo

19 Cristiana arrisca e chuta para o gol, mas sai fraco e goleira defende

18 Alemanha chuta forte para o gol, mas a bola sai pela linha de fundo

17 Alemanha chega mais uma vez e perde o gol. Alemã sozinha bateu fraco e Bárbara defendeu, deixando a bola escapar e zagueira brasileira tira

16 Depois de marcar escanteio, Marta chuta para o gol, mas a bola sobe demais

14 Marta recebe lançamento, chega rápido na bola, mas goleira alemã saiu do gol e fica com a bola

13 Marta tenta atacar pela lateral e a marcação chega forte

12 Mais uma falha da zaga brasileira. Simone erra o passe e atacante alemã aproveita, rouba a bola e chuta para o gol, que sai pela linha de fundo

09 Birgit Prinz marca depois de falha de Erika

09 GOOOOOLLLLLLLLLLL da Alemanha

07 Daniela tenta chutar ao gol, mas goleira alemã defende e a chuteira de Daniela bate na barriga da goleira

05 Brasil tenta chegar a área alemã, mas erra o passe

03 Alemã chuta para o gol, mas Tânia tira com perigo para o Brasil

02 Alemanha começa o jogo pressionando o Brasil, que ainda não saiu do campo de defesa

02 Bola na área brasileira, Erika faz o corte

00 Alemanha comete a primeira falta em Renata

00 Começa o jogo Brasil X Alemanha por uma vaga na disputa pelo ouro

00 As seleções já estão em campo

