Acompanhe ao vivo Brasil x EUA na disputa pelo ouro

Prorrogação:

16 Fim de jogo. Brasil jogando muito melhor, com raça e pressão não consegue finalizar. EUA na preparação física leva a melhor e fica com o ouro.

15 Marta cruza, mas Brasil não chega

14 Renata Costa chuta, mas a bola sai por fora

14 Torcida chinesa grita em apoio ao Brasil

14 Escanteio para o Brasil. Pode ser a última chance

13 Zaga brasileira falha, norte-americana chuta, mas Brasil recupera

11 EUA chega no contra-ataque, quando parece que o segundo gol vai sair, a trave brasileira defende. Haja coração!!!!!!!!

11 Brasil se desespera, tenta de toda forma, mas não consegue finalizar

10 Fabiana arranca, é derrubada, mas árbitra não marca

09 Marta cobra falta, chuta rente ao gol.

07 Brasil insiste, tenta, mas perde várias chances de gol. Marta chuta, a bola volta, no rebate Brasil tenta novamente, mas não consegue

05 Marta puxa contra-ataque, dribla norte-americana, chuta, mas a bola. Marta se desespera e chora

04 Franciele bate escanteio fechado, a bola passa na frente de Cristiane

03 Cristiane sozinha não tem outra opção e arranca escanteio

02 Franciele lança, mas a bola sai sem ninguém

02 Erika faz falta para interromper contra-ataque dos EUA e leva cartão amarelo

01 EUA faz duas faltas

00 Rosana faz falta e leva cartão amarelo

00 Início do segundo tempo de prorrogação



15 Fim do primeiro tempo da prorrogação

15 Entra Franciela, sai Formiga

15 Escanteio, Brasil tenta chegar, mas EUA corta

14 Entra Rosana, sai Simone

13 Brasil chega com perigo. Em um lance de Formiga, Fabiana, Cristiane passa para Fabiana, mas ela está impedida

10 Marta parte para cima, bate, mas norte-americana corta. No rebate, ela ainda tenta e não consegue

09 Simone parte para cima, lança para Marta, que cruza para Cristiane, mas ela não chega

08 Brasil lança para ninguém. Marta olha a bola passar

07 Marta parte para cima, com duas norte-americanas na marcação, que fazem o corte

05 LLoyd chuta com força, sem chance para Bárbara

05 GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL EUA

05 EUA chega com perigo, mas Simone salva

04 Brasil começa na prorrogação com mais calma, sem correr muito

03 Amy Rodriguez arrisca, chuta para o gol, mas Bárbara defende

02 Marta recupera bola, arranca e chuta para Formiga, mas o Brasil perde a bola

02 Passe mal feito de Maycon permite contra-ataque dos EUA

00 Cristiane parte para cima, lança para Marta, mas a bola sai forte

00 Recomeça o jogo em Pequim. Brasil jogou melhor, mas não aguentou o pique e EUA cresceu no jogo. Brasil vai ter que aguentar mais 30 minutos



2° TEMPO:

46 Fim de jogo Brasil 0 x 0 EUA. Vai para prorrogação.

46 Fabiana insiste em lance e arruma escanteio

45 Brasil perde totalmente o ritmo e EUA aproveita para atacar

45 Haja coração. EUA chega com perigo, norte-americana sozinha com goleira brasileira e Bárbara salva o Brasil

44 Formiga pede para bater, joga na cabeça de Cristiane, mas ela não consegue

43 Marta recebe a bola e é derrubada próximo da pequena área

41 Brasil sente e já não consegue contra-atacar com qualidade e marcar as norte-americanas

41 Com mais resistência, EUA cresce no jogo

41 Bárbara salva o Brasil mais uma vez

40 Escanteio para o EUA, bola sai alta e Bárbara defende

39 EUA sai em contra-ataque, Bárbara sai errado e fica em situação complicada. Perigo para o Brasil

38 Cristiane arranca, passa para Formiga, elas insistem, Marta fica deslocada no lance. Brasil perde a bola

37 História se repete de 2004. Brasil joga melhor, mas não ganha. Em 2004, EUA ganhou do Brasil por 2 x 1

36 Marta arrisca, bate de longe e sai. Cristiane estava livre e se desespera

35 Marta faz um lindo lance, tenta lançamento, mas não consegue

34 Brasil joga melhor, mas não consegue finalizar. Brasil cansa...

33 Escanteio para o Brasil, a bola vai na cabeça de brasileira, mas a goleira americana tira

32 Daniela não aguenta e é substituida por Fabiana

32 EUA arrisca, mas a bola sai pela linha de fundo

31 Brasil diminui o ritmo, algumas jogadoras demonstram cansaço

31 Marta lança para Daniela, que não tenta ir na bola. Marta se desespera

30 EUA arma contra-ataque, baiana Formiga salva o Brasil

27 Brasil aperta, mas EUA arranca contra-ataque. Bárbara tira

26 Marta chega com pressão, briga, dribla três, bate de bico, mas no reflexo a goleira tira. Haja Coração!!!!!!!!

25 Substituição nos EUA: Chaney no lugar de Tarpley

25 Daniela driblou americana, lançou a bola, mas EUA cortou

24 Brasil continua melhor, mas diminui o ritmo

22 Daniela passa para Marta, que lança para Tânia, mas o passe sai errado

22 Daniela tenta lançar a bola, mas EUA corta

21 Formiga lança a bola para Tânia, mas a bola sai forte

20 Brasil lança para Marta, mas a bola bate na cabeça dela e volta

19 Simone tenta de longe, mas a bola sai

18 Daniela cobra a falta, mas pega mal na bola

18 A bola é lançada para Daniela, mas Mitts derruba e é falta

17 Marta arranca jogada, arrisca chuta para o gol, mas a bola sai forte

16 Em cobrança de escanteio, a bola é lançada, mas Renata Costa não consegue pegar

15 Em um lindo lance, Renata Costa dribla zaga norte-americana, tenta cruzar, mas a bola sai

14 Brasil dribla de um lado, do outro, mas Renata Costa é derrubada e perde a bola

13 Marta lança para Cristiane, mas duas jogadoras dos EUA impede a passagem dela

11 Marta insiste em lance perigoso, mas EUA leva a melhor e tira a bola

10 Cristiane arranca contra-ataque, lança a bola, mas~norte-americana faz o corte antes da bola chegar em Daniela

09 Bola na área brasileira, Erika sobe e tira. Cristiane faz esforço para recuperar a bola, mas não consegue

08 Haja coração!!! Tânia tem dificuldade de sair com a bola, Marta, de forma belissíma, fica com a bola, dribla, chuta para o gol, mas a goleira norte-americana faz a defesa

07 Cristiane, em um passe brilhante, rouba e bola e tem chance de chutar a gol, mas perde a bola.

06 Tânia erra e EUA arma contra-ataque. Erika salva o Brasil Ufaaaa!!!!!!!!!

05 Mitts derruba Cristiane. Falta para o Brasil

04 Brasil tenta lança para Cristiane enfiada na pequena área, mas zaga dos EUA corta

02 Contra-ataque dos EUA, mas norte-americana chuta desajeitada, a bola sai

01 Cristiane empurra a bola, mesmo com marcação forte. Ela passa para Marta, que devolve, mas o passe sai errado

00 Começa o segundo tempo Brasil 0 x 0 EUA



1° TEMPO:



46 Fim do primeiro tempo Brasil 0 x 0 EUA

45 1 minuto de acréscimo

44 Daniela lança para Marta, mas a bola sai muito forte

43 Renata Costa toca pela direita, EUA corta e é lateral para o Brasil

41 Cristiane parte para cima, dribla, chuta para uma bomba para o gol, mas sai por cima do gol

39 Marta leva a melhor em jogada contra três norte-americanas, chuta, mas zaga norte-americana tira

38 Em cobrança de falta, Marta lança para área, mas goleira norte-americana pega a bola

37 Brasil joga com raça e tenta finalizar

36 Brasil fica com contra-ataque, mas Mitts faz falta dura em Formiga e leva cartão amarelo

36 EUA tenta contra-ataque, mas Maycon tira

34 Brasil lança para Marta, a bola bate em norte-americana, mas Marta rouba a bola e cruza, mas jogadora brasileira não chega

33 Marta rouba a bola, arranca contra-ataque, bate para o gol, mas a bola sai.

33 Zaga brasileira falha e perde a bola. Simone tem que chegar com força para tirar

32 Cristiane se recupera e jogo recomeça

31 Cristiane recebe lançamento na pequena área só ela e a goleira, mas ela atrasa o chute e a goleira fica com a bola. No choque, Cristiane sente e cai. Jogo parado

30 Escanteio do Brasil, mas norte-americana tira da sua área

29 Brasil lança para Cristiane, mas na disputa EUA fica com a bola

25 Cristiane em um lindo passe lança a bola, mas atacante brasileira não consegue chegar

24 EUA insiste em ataque

23 Zaga brasileira falha e EUA chega com perigo. Norte-americana lança, mas a bola sai forte e atacante não chega

22 EUA tenta contra-ataque, mas Brasil aperta marcação e impede jogada

21 Brasil arma ataque com Marta, Cristiane e Maycon, mas EUA rouba a bola

20 Brasil mantém pressão

17 Bola na área brasileira, mas Maycon chega com força e tira

15 EUA marca escanteio, que sai fechado por cima do gol de Bárbara

13 Simone lança a bola para Marta, mas na hora do passe é derrubada e a bola sai errada. EUA domina a bola, mas Marta pressiona

12 EUA tenta contra-ataque, mas norte-americana erra passe a posse fica com o Brasil

11 Simone arrancou pela direita, mas norte-americana derruba a jogadora. Árbitra dá apenas lateral para o Brasil

10 Brasil tem mais domínio de bola

09 Daniela avança pela lateral feminino, tenta cruzar para Cristiane, mas a bola sai fechada na mão da goleira norte-americana

07 Maycon lança para Marta, mas árbitra marca impedimento

06 Maycon recebe avançada, tenta arrancada, mas norte-americana corta

05 Brasil chega no ataque, mas norte-americano tira

02 Jogo começa equilibrado

00 Começa a final no futebol feminino no Estádio dos Trabalhadores Brasil x EUA

