Acompanhe ao vivo Brasil 3 x 0 China pelo torneio de futebol masculino

Brasil 3 x 0 China

(Clique F5 para atualizar)

2 48 Fim de jogo. Brasil 3 X 0 China. Brasil termina a primeira fase em 1º lugar. O próximo adversário é o Camarões no sábado, 16, às 7 horas.

2 45 Rafael Sóbis tenta fazer gol, mas é derrubado e é falta para Brasil. Ronaldinho chuta, mas goleiro pega.

2 44 Brasil faz duas faltas seguidas e o jogador chinês precisa de atendimento

2 43 Jo perde gol. De frente com o goleiro, ele chuta para fora.

2 42 Lucas erra e a China rouba a bola e contra-ataca, mas Lucas impede a jogada e chuta para fora

2 40 Brasil toca bola, sem tentar atacar. Ronaldinho recua bola sem avançar

2 39 Ronaldinho puxa ataca, passa para Marcelo, que devolve. Mas Ronaldinho brinca com a bola e perde para o chinês

2 37 Sai Ilsinho e Diego, entra Jo e Rafinha

2 36 Brasil chuta para Rafael Sóbis, que está na pequena área chinesa. Mas árbitro marca impedimento

2 35 China tenta contra-ataque, mas Thiago Silva faz falta

2 33 China desaparece no jogo e assiste o Brasil tocar bola

2 32 Brasil perde a bola e a China contra-ataca sem perigo, com apenas um jogador na área brasileira

2 31 Diego bate para o gol, mas perde

2 30 Outra substituição na China. Sai Hao, entra Shen

2 27 Thiago Neves arrisca de longe e GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLll 3 X 0 para o Brasil

2 27 Substituição na equipe chinesa. Sai Dong, entra Gao

2 25 Diego tenta sair no contra-ataque, mas com dificuldade recua

2 23 Rafael Sóbis é puxado pela camisa por Han, que leva cartão amarelo. Thiago Neves chuta a falta e GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL do Brasil. 2 x 0

2 22 Brasil tem mais posse de bola, mas não consegue armar ataque

2 21 Com dificuldade, Brasil insiste na área chinesa. Diego chega na frente do gol, mas o goleiro fica com a bola

2 18 Brasil toca bola na área chinesa. Rafael Sóbis chega sozinho perto do gol, mas o juiz já tinha paralisado o jogo com a falta de Thiago Neves

2 16 Brasil tenta chegar ao gol chinês, mas perde a bola para a China

2 13 Dois escanteios seguidos para a China, mas a bola sai

2 13 China chega a área brasileira, mas Lucas tira e joga para fora.

2 11 Thiago Neves arrisca de longe e a bola sai a esquerda do gol.

2 10 Diego arrisca. Chuta para o gol, mas a bola sai alto demais

2 08 Cruzamento para o Brasil, mas Thiago Neves não consegue chegar

2 07 China volta no segundo tempo com mais força e chuta mais ao gol. Brasil ainda não apareceu no jogo.

2 06 Brasil tenta chegar com perigo, mas perde a bola

2 05 Jogador chinês tenta bicicleta, mas é impedido pelo Brasil

2 04 A China chega com velocidade com Yuan, mas Ilsinho comete falta. China tenta mais uma vez, faz cruzamento, mas Anderson tira de cabeça. China permanece no ataque

2 03 O Brasil chega pela lateral com Marcelo, mas a China tira

2 02 Qiu arrisca, chuta para o gol, mas a bola sai

2 01 Breno lança para Diego, mas a bola sai pela lateral

2 00 Falta cometida em cima de Diego

2 00 Começa o segundo tempo de Brasil e China. Brasil vence com um gol, mas desperdiçou três chances, uma com Ronaldinho e duas com Alexandre Pato.

2 00 Uma alteração entra Rafael Sóbis no lugar de Alexandre Pato.

1 45 Termina o primeiro tempo. Brasil 1 x 0 China

1 45 Diego joga para Thiago Neves pela esquerda. Ele joga com Ronaldinho.

1 43 Pato perde duas vezes um gol. Primeiro de frente com o goleiro, ele perde o domínio da bola. Em uma segunda chance, tenta chutar por cima do goleiro e não consegue

1 43 Lucas erra e china avança com perigo. Escanteio para China e Lucas tira de cabeça

1 43 Brasil toca bola no campo de defesa, sem tentar atacar

1 40 Marcelo carrega a bola, perde. Diego tenta recuperar e faz falta

1 39 Ronaldinho prende a bola. Brasil tenta avançar, mas o time chinês está recuado.

1 38 China aperta o Brasil e torcida gosta, começa a gritar.

1 37 Diego toca para Marcelo, que joga para Ronaldinho, no toca a toca, Brasil perde a bola

1 36 China chega com perigo na área brasileira, mas Thiago Silva faz o corte e é escanteio para a China

1 35 Diego reclama de entrada no tornozelo

1 34 Diego lança a bola para Thiago Neves, mas sai forte demais e é tiro de meta para a China

1 33 Ronaldinho chuta para a lateral direita, mas chinês toma a bola. China faz falta no Brasil

1 32 China cobra falta próxima a área brasileira, mas não consegue marcar

1 31 Thiago Neves chuta para Ronaldinho, mas ele perde um gol feito.

1 30 Ronaldinho bateu rápido, Ilsinho tentou chegar na bola, mas sai pela lateral direita

1 29 Juiz marca falta em Breno, 13.

1 28 Lucas chega atrasado na bola e pisa no pé do chinês. Juiz marca falta, mas a China perde a chance de marcar

1 27 Brasil tenta fazer o gol, mas o goleiro chinês evita o gol de Pato

1 25 Ramires sai pelo meio jogando com Ilsinho

1 24 Lateral para a china

1 21 Brasil diminui o ritmo após o gol e toca com tranquilidade no meio do campo

1 20 Brasil toca no meio de campo.

1 17 Em um toque de Ronaldinho, Diego dribla o goleira e bate com o pé direito para comemorar.

1 17 GOOOOOOOOOOOOlllllllllll do Brasil. De Diego.

1 15 China chega a área brasileira, mas Thiago rouba bola e tira perigo.

1 14 Lançamento para Pato, mas a bola escapa e sai pela lateral. Árbitro marca impedimento.

1 13 Brasil ainda não conseguiu chegar com perigo. Jogadores erram e perdem bola

1 11 Ronaldinho chuta para frente, mas a china toma a bola. É lateral do Brasil.

1 09 Diego chuta para Ronaldinho, mas a seleção brasileira perde a bola.

1 08 Toca bola o time brasileiro.

1 06 Pato chuta contra jogador chinês e consegue escanteio para o Brasi. Ronaldinho chuta, mas a seleção chinesa tira. Ramires, do Brasil, faz falta e juiz marca.

1 05 A seleção chinesa tenta chegar ao gol brasileiro, mas a bola sai pela direita.

1 04 Lucas divide bola com chinês e cai pedindo falta.

1 03 Brasil chega ao campo chinês, mas a bola é roubada.

1 01 O Brasil começa tocando.

1 00 Começa o jogo.

1 00 Começa o jogo.

00 Seleção brasileira entra em campo no Estádio de Qinhuangdao.

adblock ativo