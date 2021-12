Acompanhe ao vivo: BRASIL 2 x 0 CAMARÕES

PRORROGAÇÃO: SEGUNDO TEMPO

15min Termina o jogo em Shangyang!!! O BRASIL ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEMI-FINAL DO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL! O próximo rival será definido na partida entre ARGENTINA e HOLANDA... Respira fundo, Brasil!

14min Na reta final, Brasil toca a bola com calma, e vai gastando os poucos minutos que restam. Time camaronense está nervoso, partindo pro ataque em qualquer oportunidade.

12min Falta para Camarões perto da área brasileira. Jogador cobra, mas brasil recupera e sai pro jogo.

10min Jogador levanta e jogo continua. Na sequência, Thiago Neves tenta boa enfiada de bola para atacante, que estava impedido.

10min Jogador camaronês leva uma pancada em dividida com brasileiro e fica no chão. Ele reclama de câimbira e serviço médico entra em campo. Jogo está interrompido.

08min Seleção amansa o jogo na reta final. Jogadores seguram trocam passes na intermediária, tentando achar um espaço na zaga camaronesa.

06min Na cobrança, bola se perde pela linha de fundo. Tiro-de-meta para o Brasil.

05min Camarões não desistiu da partida. Jogadores tentam invadir a área brasileira cheios de vontade. Atacante arrisca da entrada da área, mas Renan joga pra escanteio.

03min QUASE GOL DO BRASIL! Em sua primeira jogada ofensiva, Jô arrisaca da entrada da área, mas bola passa por cima do travessão!

02min Terceira substituição do Brasil: Ramirez entra no lugar de Diego.

00min Começa o segundo tempo da prorogaçao

PRORROGAÇÃO: PRIMEIRO TEMPO

16min Segunda substituição para o Brasil: Rafael Sobis deixa lugar para Jô. Na sequência, Juiz marca o fim do primeiro tempo da prorrogação.

15min Juiz marca um minuto de prorrogação.

13min GGGGGOOOOOLLLLL DO BRASSILLL!!!! MARCELO RECEBE PASSE DE THIAGO NEVES NA ENTRADA DA ÁREA E COLOCA NO CANTO!!!!! IMPOSSÍVEL PARA O GOLEIRO CAMARONÊS!!!!!

10min GGGGGOOOOOLLLLL DO BRASSILLL!!!!! RAFAEL SOBIS RECEBE BOLA ADIANTADA E COLOCA POR CIMA DO GOLEIRO CAMARONÊS!!!!!

07min Primeiro tempo da prorogação fica morno depois de um começo elétrico. Jogadores trocam passes no meio-de-campo.

05min Brasil novamente no campo de ataque. Rafinha cobra lateral perto da área rival. Ronaldinho recebe e toca a bola perto da área do Camarões.

03min PERIGO NA ÁREA BRASILEIRA! Camarões empurra seleção para o campo de defesa e pendura bola na área. Renan sai mal, bola sobra nos pés de atacante, que chuta errado e manda por cima do gol. Respira fundo, seleção!

02min Brasil começa o jogo no ataque, obrigando Camarões a recuar.

00min Começa o jogo novamente.

OUTRAS PARTIDAS: Termina a partida entre Bélgica e Itália, com VITÓRIA DA BÉLGICA por 3 a 2, que agora está classificada para a semifinal. Jogadores comemoram intensamente no meio-de-campo.

SEGUNDO TEMPO

48min Termina o tempo regulamentar em Shengyang! Jogadores agora vão disputar uma prorrogação de trinta minutos, dividida em dois tempos.

46min Bola perigosa na área brasileira: Renan sobe bem e segura!

44min Juiz marca três minutos de acréscimo.

43min Terceira substituição no Camarões: Mboua entra no lugar de Bekamenga.

42min Ronaldinho cobra, mas zaga de Camarões afasta.

40min Nova falta de jogador camaronês, do lado esquerdo, perto do escanteio. Ronaldinho na cobrança. Ngal levou cartão amarelo.

38min Brasil recupera e vai pro ataque. Ronaldinho recebe na ponta, tenta drible, mas é derrubado. Juiz manda seguir.

37min Camarões aperta: time africano parte pra ofensiva e obriga seleção a recuar.

36min Na cobrança do escanteio, Brasil atrasa a bola e tenta enfiar dentro da área, mas Marcelo estava impedido.

35min QUASE GOL DO BRASIL! Ronaldinho cobra bem, mas bola explode na barreira e vai para escanteio.

33min Brasil tenta nova jogada ofensiva com Ronaldinho. Atacante do Milan é derrubado perto da área, do lado esquerdo. Juiz marca falta e mostra cartão amarelo para camaronês.

32min OUTRAS PARTIDAS: ITÁLIA empata o jogo contra a BÉLGICA: 2 a 2, pelas quartas-de-final do futebol masculino.

32min Na cobrança, zaga do Camarões recupera e tenta contra-ataque, mas intermediária canarinha recupera.

31min Brasil recupera a bola e arma boa jogada ofensiva. Marcelo tenta cruzamento, mas zagueiro joga pra escanteio.

30min Segunda substituição no Camarões: Ngal entra no lugar de Songoo.

28min Seleção continua insistindo. Jogo está complicado, com uma grande quantidade de faltas cometidas pelos dois lados.

27min Brasil se mantem no ataque. Thiago Neves arrisca chute de longe, mas bola bate em camaronês e vai para escanteio.

26min Depois da cobrança, Brasil perde a bola e Camarões puxa contra-ataque. Sobis derruba camaronês na intermediária e juiz marca a falta.

24min Mais uma falta dura do Camarões: Bekamenga chutou o tornozelo de brasileiro na intermediária. Ele recebe cartão amarelo.

22min Na cobrança do segundo escanteio, Breno faz falta encima do goleiro e recebe cartão amarelo.

22min Em falta cobrada pelo Brasil, Ronaldinho chega perto de supreender goleiro. Camaronês sobe e manda a bola para escanteio. Na cobrança do primeiro escanteio, outro escanteio.

21min Substituição no Brasil: Hernanes deixa o lugar para Thiago Neves.

20min Falta cobrada, bola bate na zaga e vai para o lado esquerdo. Camaronês tenta cruzamento, mas zaga brasileira afasta.

19min Falta perigosa para o Camarões: na ponta da área, do lado esquerdo.

18min Desde a expulsão do lateral direito camaronês, Brasil tem mais chances de ataque, mas não consegue encontrar o gol.

15min Nova chance para o Brasil: Hernanes arrisca de longe e quase surpreende goleiro adversário!

13min QUASE GOL DO BRASIL! Anderson recebe na frente da área e chuta com força pro gol, mas bola goleiro faz boa defesa!

12min QUASE GOL DO BRASIL! Bola é recuada para goleiro camaroense, Diego pressiona e por pouco não rouba a bola do goleiro!

09min Brasil tenta jogar no ataque, mas zaga de Camarões está bem posicionada e não deixa a bola passar.

07min QUASE GOL DO BRASIL! Marcelo lança cruzamento e Anderson chuta de primeira! Bola passa perto do gol!

05min EXPULSÃO NO CAMARÕES! Baning derrubou jogador brasileiro e juiz mostrou o segundo cartão amarelo para ele.

02min Segundo tempo começa como terminou o primeiro. Bola fica presa na intermediária, e nenhuma das equipes consegue achar o caminho do gol.

00min Começou o segundo tempo

PRIMEIRO TEMPO

46min OUTRAS PARTIDAS: BÉLGICA vira o jogo contra a ITÁLIA: 2 a 1, pelas quartas-de-final do futebol masculino.

45min Rafinha faz falta encima e adversário e recebe cartão amarelo.

43min Camarões tenta incursão pelo lado direito, mas bola se perde pela linha-de-fundo.

41min No primeiro escanteio, zaga afasta de novo para esquinado. No segundo, zaga manda pela lateral, mas Hernanes toca antes na bola. Manual para Camarões. Durante o escanteio, Bikey levou cartão amarelo por provocar brasileiros.

40min Bola viaja na área pequena, e adversário joga para escanteio.

39min Nova falta dura e Camarões. Brasileiro é derrubado do lado direito, perto do ponto de escanteio. Ronaldinho na cobrança.

38min Seleção enconta dificuldade em trocar passes, pois a marcação de Camarões é muito forte.

36min Ronaldinho tenta avançar pela esquerda. Na dividida com zagueiro, brasileiro derruba adversário e juiz marca a falta.

34min Brasil começa tocando a bola na zaga e chega ao ataque. Ronaldinho tenta enfiada de bola para Rafael Sobis, mas zagueiro intercepta o passe e sai jogando.

32min Seleção de Camarões recupera a bola depois do escanteio e puxa contra-ataque. Diego derruba adversário no meio-de-campo e recebe cartão amarelo.

31min Depois da cobrança, zagueiro do Camarões joga de cabeça pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil.

31min Falta perigosa para o Brasil, do lado direito. Ronaldinho na cobrança.

30min Com meia hora de jogo, Brasil está melhor ofensivamente. Seleção segura a bola no campo de ataque.

29min OUTRAS PARTIDAS: BÉLGICA consegue o empate contra a ITÁLIA: 1 a 1, nas quartas-de-final do futebol masculino.

27min QUASE GOL DO BRASIL! Rafael Sobis arrisca chute de longe e bola passa perto! Tiro-de-meta para Camarões!

26min Rafinha puxa ataque pela direita e é marcado por dois adversários. Nenhum brasileiro encosta, ele tenta a fita, mas zagueiros afastam pela lateral.

24min Camarões recupera bola na defesa e puxa contra-ataque. Marcelo devolve a falta recebida e dá pancada no joelho de Songoo. Juiz mostra cartão amarelo.

22min Brasil faz falta longe do gol. Camarões arrisca, mas não incomoda goleiro Renan.

20min Nova falta dura de Camarões: Songoo derruba Marcelo. Juiz marca falta, mas não mostra cartão.

19min OUTRAS PARTIDAS: ITÁLIA faz 1 a 0 encima da BÉLGICA, nas quartas-de-final do futebol masculino.

18min Primeira substituição em Camarões: lesionado, Mbia deixa o lugar para Alain Olle.

15min Nos primeiros quinze minutos, Camarões se mostra mais ofensivo. Brasil segura bem a bola no meio de campo e arma jogadas ofensivas, mas sem criar perigo ao gol adversário. Jogadores africanos são fortes físicamente, e realizam faltas com frequência.

14min Na segunda cobrança, seleção afasta. Juiz marca falta a favor do Brasil.

14min Na cobrança, seleção afasta e bola vai pela linha de fundo. Novo esquinado para a seleção africana.

12min QUASE GOL DO CAMARÕES! Jogador arrisca de longe, e Renan tem que dar um tapa na bola para mandar para escanteio!

11min Falta cometida pela seleção africana. Na cobrança, bola vai para a área, mas zaga afasta sem problemas.

09min Seleção segura a bola na zaga, e troca passes tentando achar um caminho para o campo adversário.

07min Camarões marca a saída de bola brasileira. No meio de campo, seleção africana recupera e causa perigo no gol de Renan. Bola se perde pela linha de fundo.

04min Sobis tenta invadir a área pelo lado direito e é derrubado por Baning. Jogador camaronês recebe cartão amarelo. Na cobrança, Ronaldinho Gaúcho chuta direto no gol, mas goleiro defende.

01min Na primeira jogada da seleção africana, Renan sai do gol e dá um soco na bola.

00min Começa a partida em Shengyang! Camarões está com a bola no ataque.

