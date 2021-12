ACM Neto confirma Maratona de Salvador no ano que vem

Após participar da 3ª edição da Maratona de Salvador, na manhã deste domingo, 15, o prefeito ACM Neto confirmou o retorno do evento no ano que vem. No entanto, a data ainda não foi divulgada.

Identificado com a numeração 0001, Neto foi um dos cinco mil participantes da corrida de rua. Ele largou pela prova dos 10 km e correu ao lado do vice Bruno Reis e de Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), que organiza a maratona em parceira com a Federação Bahiana de Atletismo (FBA).

Considerada parte do calendário do Festival da Primavera, Neto afirmou que a maratona vem crescendo e já conta com representantes de quase 200 cidades e 24 estados do Brasil. "A maratona tem crescido e despertado o interesse de competidores profissionais e amadores. Em 2020, será ainda melhor, movimentando a cidade cada vez mais. Aliás, quem sabe corro os 42km na próxima. Vou treinar mais para isso", brincou o prefeito, que finalizou a prova em menos de uma hora.

Na edição desse ano, o evento registrou 800 participantes profissionais na disputa dos 42km (maratona) e dos 21 km (meia maratona). Segundo Isaac Edington, a corrida já se tornou o terceiro maior evento de rua da capital e a cidade, uma das maiores sediadoras do esporte no Brasil, graças ao crescimento de 54% no número de novos corredores.

"Tem gente do Brasil todo participando. Nossa meta era 3,5 mil, mas tivemos cinco mil inscritos e certamente seria mais se decidíssemos ampliar a quantitativo total da competição. Com certeza ano que vem será melhor. Salvador está mais do que consolidada entre as principais cidades de corrida do Brasil", declarou.

