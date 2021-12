Acidente na Moto2 mata piloto japonês de 19 anos

Um grave acidente provocou a morte do piloto japonês Shoya Tomizawa, de 19 anos, que disputou neste domingo a etapa de San Marino, na Itália, do Mundial de Moto2. Ele morreu no hospital da cidade italiana de Riccione, para o qual havia sido transferido de ambulância diante da gravidade de suas lesões.



Tomizawa se acidentou na 12.ª volta da corrida italiana, quando ocupava a quarta posição e sofreu uma queda. Após atingir o solo, ele acabou atropelado pelas motos do italiano Alex de Angelis e do britânico Scott Redding, que vinham logo atrás e não tiveram como evitar o choque.

