Acidente na Fonte Nova mata sete torcedores

O que era para ser festa se transformou em tragédia. O piso do anel superior, onde fica a torcida Bamor, cedeu, em meio às comemorações da torcida pela volta a Série B do Campeonato Brasileiro. Onze pessoas despencaram de uma altura de 20 metros, seis morreram na hora e outra faleceu a caminho do HGE, onde deram entrada outros 13 feridos, seis em estado grave. Os demais foram transferidos para os hospitais Ernesto Simões e Santo Antônio.



Foram confirmadas as mortes de Jadson Celestino, Djalma Lima, Anísio Marques Neto, Joselito Lima Júnior, Midiam Andrade Santos, Márcia Santos Cruz e Milena Vasques Palmeira.



O acidente ocorreu poucos minutos antes de encerrada a partida em que o Bahia empatou com o Vila Nova por 0 a 0, resultado que garantiu matematicamente o acesso à Série B. Mais de 60 mil torcedores lotaram o estádio.



O Departamento de Polícia Técnica já iniciou a remoção das vítimas para o Instituto Médico Legal. Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado por equipes do Samu e da Vitalmed. Segundo um policial militar, algumas vítimas portavam mais de um documento de identidade, o que dificulta o trabalho de identificação.

A todo momento muitas pessoas procuravam os PM’s em busca de informações sobre o acidente. Um homem desmaiou ao reconhecer uma suposta vítima. A equipe do A TARDE On Line tentou ainda falar com ele mas não teve sucesso. Outra garota, em estado de choque, disse que não estava conseguindo encontrar o tio. Segundo a jovem, o homem identificado por ela como Paraíba desapareceu na hora do desabamento.

A comoção entre os tricolores interrompeu as comemorações da torcida do lado de fora da Fonte Nova. Uma hora depois da tragédia, os músicos cessaram o som dos trios elétricos de Ricardo Chaves, Capitão Axé e Olodum, que entoavam músicas de axé à beira do Dique do Tororó.

