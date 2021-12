Acidente com ônibus de torcedores deixa um morto e mais de 40 feridos

Um ônibus com torcedores do Grêmio se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo, 3. Uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas. O veículo que levava os gremistas para Porto Alegre colidiu com um furgão no km 209 da BR 386. O grupo tinha como destino a Arena do Grêmio, onde o clube faz o clássico regional contra o Internacional, às 18h, pelo Campeonato Brasileiro Série A.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do furgão invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o ônibus. O motorista do veículo de menor porte morreu no local do acidente. O veículo do grupo de torcedores acabou saindo da pista e desceu um barranco próximo à rodovia, segundo informações do Uol Esporte.

Ainda segundo o site, os passageiros acabaram encaminhados a hospitais da região, e o número de feridos ultrapassa os 40 - quatro deles se encontram em estado grave.

Em publicação no Twitter, o Grêmio lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família do motorista do furgão.

Lamentamos profundamente o acidente ocorrido hoje, na BR-386, envolvendo torcedores que estavam a caminho da Arena. Nos solidarizamos com a família e amigos do motorista da van, que não resistiu. Desejamos pronta recuperação aos demais envolvidos neste triste acidente. — Grêmio FBPA (@Gremio) 3 de novembro de 2019

