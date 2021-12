Acarajé volta à Fonte Nova na partida Bahia x Atlético-PR

As baianas de acarajé já tem data para voltar a vender suas iguarias na Fonte Nova: será neste domingo, 27, durante a partida Bahia X Atlético-PR, válida pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores poderão comprar o quitute mais famoso da Bahia dentro da arena.

A decisão foi tomada após reuniões entre a diretoria da arena e representantes da Associação das Baianas de Acarajé, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária. Ficou estabelecida uma forma segura de comercializar o acarajé dentro da arena, já que utilização de botijão de gás e tachos para óleo de dendê é proibida em locais de grande concentração de público.

As baianas vão utilizar fritadeiras elétricas para esquentar o tacho em área externa e isolada. Com o quitute pronto, elas levarão os acarajés para os tabuleiros dentro da arena, vendendo aos torcedores em todos os setores. No cardápio, além do acarajé, também estarão à disposição da torcida os outros itens do tabuleiro da baiana: abará, passarinha, cocada e bolinho de estudante.

Inicialmente serão até seis baianas responsáveis pela produção e venda do quitute. Todas estarão vestidas a caráter, para garantir a tradição da venda do famoso bolinho.

