Academia de Letras do Uruguai defende Cavani após punição por racismo

Por meio de um pronunciamento, a Academia de Letras do Uruguai, defendeu o atacante Edison Cavani, do Manchester United, após a suspensão do atleta por um suposto comentário racista em sua conta no Instagram.

"As referências a qualidades físicas, morais ou pessoais de outras pessoas são usadas em todas as línguas do mundo para a criação de vocativos, ou seja, expressões para tratar os outros. Em alguns contextos, têm um teor negativo, e muitas vezes os mesmos termos podem ser considerados afetuosos ou amigáveis. Na variedade do espanhol no Uruguai, por exemplo, entre casais e amigos, entre pais e filhos, você pode ouvir e ler formas como 'gordis, gordito, negri, negrito / a'. Na verdade, a pessoa a quem se trata com esses vocativos não precisa ser obesa ou morena para recebê-los", diz a nota

Caso

A polêmica começou após Cavani responder um amigo, que o parabenizou após a vitória por 3 a 2, sobre o Southampton, pela Premier League. O centroavante escreveu "Obrigado, negrito" e apagou a publicação logo em seguida, porém o post já havia sido compartilhado pela rede social pelos seguidores do uruguaio.

Além de ficar de fora de três partidas do time inglês, Cavani foi punido em 100 libras esterlinas pela Football Association (FA), responsável por gerir o futebol no país.

Também através das redes sociais, o jogador se explicou sobre o caso e lamentou o desentendimento. Confira:

