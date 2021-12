Abílio Freire: "O objetivo é gerir o Bahia pensando no torcedor"

O Jornal A TARDE inicia hoje uma série de entrevistas com os cinco candidatos à presidência do Bahia, que concorrerão no pleito que acontece no próximo sábado, na Fonte Nova. Por ordem alfabética, encabeça a fila o advogado Abílio Freire, 46 anos, postulante ao cargo pela chapa 'Mais um, Baêa'.

Abílio afirma ter como base de seu projeto as demandas da torcida. Foi junto com uma turma de torcedores que ele lançou em 2015 o 'Mais um, Baêa' (MUB). Inicialmente, o MUB era apenas uma reunião de tricolores que comentavam em grupos de WhatsApp sobre o Bahia. Hoje, o MUB possui quase 9 mil usuários nesses grupos.

"Neles, praticamos a verdadeira democracia. O MUB não foi criado com finalidade política. Temos sócios, não sócios, apoiadores de nossa candidatura e de outras chapas. Não excluímos ninguém por se manifestar, apenas quando há falta de respeito e quando se fala sobre política partidária".

Demandas

Foi com o crescimento do grupo e dessas conversas que Abílio percebeu que o MUB poderia ajudar o clube de alguma forma, principalmente por entender as reais demandas dos torcedores do Bahia.

"Como representantes das arquibancadas, nosso objetivo prioritário é gerir pensando no torcedor. Criamos uma estimativa e estatísticas das necessidades da torcida. Ela se sente muito mal tratada na relação com a Arena e tem uma expectativa frustrada de ver um time que represente de fato a tradicional garra tricolor. Ao invés de times, vamos montar equipes vencedoras".

Abílio afirma que vem se preparando muito para assumir o cargo de presidente do Bahia. Diz que uma das suas características é o interesse em conhecer a fundo toda a área a qual resolve se dedicar.

"Desde que o meu grupo decidiu que teríamos uma candidatura, resolvi ter esse conhecimento mais específico sobre gestão de futebol. Fiz cursos dentro e fora do país sobre gestão, marketing esportivo e até um de técnicas e táticas para treinador de futebol. Fiz esse apanhado geral para que estivesse capaz de discutir com quem fosse o presidente, e caso seja eleito, que eu possa fazer as melhores escolhas".

Sobre o fato de nunca ter trabalhado no futebol, Abílio diz que, por isso, buscou se cercar de nomes com experiência na área, e que, preferencialmente, "fossem baianos e torcedores do Bahia".

Conseguiu angariar para vice de sua chapa Virgílio Elísio, ex-diretor de competições da CBF e ex-presidente da FBF, além de nomes conhecidos como o treinador Aldo França, o ídolo tricolor Marcelo Ramos, além de Éder Aleixo, jogador da Seleção Brasileira em 1982, que, caso Abílio seja eleito, será o seu diretor de futebol.

"Conheci Éder em um dos cursos. Ele se sentiu honrado pelo convite, diz que o Bahia é um gigante adormecido. É um cara que é recebido por todo mundo. Por isso, já fizemos contato com jogadores que ainda não podemos revelar, mas que, sem ele, não teríamos tido esse acesso".

Se eleito, Abílio diz que seu legado será transformar o Bahia em um clube comandado pelos seus torcedores.

"Não que os outros candidatos não sejam, mas nós somos essencialmente torcedores. Queremos resgatar a alma do jogador aguerrido. Vamos também conquistar três Campeonatos Baianos, três Copas do Nordeste e uma Copa do Brasil. E deixaremos nosso legado na base. Faremos da Cidade Tricolor o maior centro de capacitação de atletas do Norte-Nordeste. Não quero só montar um time. Isso pode se perder. Vamos plantar a semente e veremos frutificar".

Independentemente do resultado da eleição, Abílio se considera um vencedor no lado pessoal. Em 2008, foi preso acusado de participar de um esquema de venda de sentenças no judiciário baiano. Mesmo após conseguir provar sua inocência, Abílio diz que carrega essa "cicatriz na alma", mas que nem mesmo o fato do assunto voltar à tona com sua candidatura tirou sua vontade de se tornar presidente do Bahia.

"Meu pai tinha morrido há poucos dias. Perdi um casamento de 13 anos e 70% da clientela do meu escritório. Foi uma hecatombe. Sobrou apenas minha vontade de me reconstruir e a certeza de minha inocência. Não troquei de profissão nem de cidade. Continuei fazendo as mesmas coisas e consegui reconstruir tudo que tinha perdido. Meu amor pelo Bahia é tanto que, mesmo sabendo que isso seria novamente debatido, não me apequenou. Sabia que seria a chance de esclarecer tudo".

