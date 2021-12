Abertas inscrições para vagas residuais de natação e hidroginástica

Estão abertas as inscrições para vagas residuais de natação - destinadas para crianças e jovens de escolas públicas (ensino fundamental e médio) -, e hidroginástica para idosos a partir de 60 anos. O projeto é promovido pelo Programa Natação em Rede.

Interessados podem realizar a inscrição por meio do site da Superintendência dos Desportos (Sudesb). As aulas serão realizadas nas piscinas da Bonocô, Centro Admistrativo da Bahia (CAB), antigo prédio da Flem e no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

Após realizarem as inscrições, os candidatos devem apresentar a documentação exigida entre esta quinta-feira, 22 até o dia 22 de abril, das 8h às 11 e das 14h às 17h nos respectivos locais escolhidos para a realização das atividades.

adblock ativo