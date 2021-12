Abertas inscrições para torneio internacional de Jiu-Jitsu

Os lutadores de Jiu-Jitsu tem até o dia 24 de setembro para se inscreverem no Bahia Open Internacional de Jiu-Jitsu, que acontece no dia 28, no Ginásio do Colégio Isba, em Salvador. As inscrições custam R$ 70 por categoria e R$ 10 no absoluto, e devem ser feitas no site www.fbjj.com.br.

A competição será realizada com supervisão técnica da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) e contará com disputa em todas as categorias - de Mirim à Super Sênior, da faixa-branca à faixa-preta.

