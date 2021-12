Abertas inscrições para prêmio Melhores do Esporte da Bahia

O prêmio "Melhores do Esporte da Bahia 2014", que homenageia atletas e paratletas de cada modalidade esportiva, treinadores e árbitros, está com as inscrições abertas. A cerimônia será realizada em dezembro, porém, a data e o local ainda não foram definidos.

O evento é idealizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e neste ano homenageará os destaques do esporte nas categorias: atletas olímpicos, atletas paralímpicos; atletas nas modalidades não olímpicas, treinadores, federação esportiva, empresa patrocinadora e instituições atuantes no esporte comunitário.

As indicações para os destaques do ano devem ser feitas pelas Federações. O formulário está disponível no site da Sudesb e deve ser devolvido até o dia 21 de novembro.

