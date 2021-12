Aberta inscrições para a corrida ‘Santander Track&Field Run Series'

Estão abertas as inscrições para a corrida 'Santander Track&Field Run Series', corrida de rua que este ano será realizado pelo Salvador Shopping. A corrida faz parte da programação da 4ª edição do 'Festival Viver Bem' e acontecerá no dia 7 de abril. A largada acontece, às 7h, e será iniciada no estacionamento do Piso L1, do shopping.

Voltada para profissionais e amadores, a competição recebe atletas nas modalidades de 5Km e 10Km. Os ingressos custam R$ 69 e estão disponíveis no site do evento. A corrida também irá contar com a versão 'Kids', com valor de R$ 50.

A inscrição garante um kit com bolsa e camiseta Thermodry, além de itens especiais oferecidos pelo Salvador Shopping, que fará a entrega na loja da Track&Field (Piso L2), entre os dias 4 e 6 de abril. No ato de retirada, os inscritos podem colaborar com um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Hospital Aristides Maltez.

O público acompanha a programação a partir das 16h, com show, gastronomia e lazer infantil, com entrada mediante a doação de um quilo de alimento, que será enviado ao Hospital Martagão Gesteira.

