ABC e Náutico vencem e tiram o Bahia do G-4

O ABC e o Náutico venceram seu jogos no complemento da sexta rodada da Copa do Nordeste, na noite da quinta-feira, 14, e ultrapassaram o Bahia na tabela de classificação do Grupo B do torneio regional.

O time potiguar derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 no Frasqueirão, em Natal, e pulou para a vice-liderança da chave, com 11 pontos conquistados, Em Alagoas, o Timbu bateu o CRB por 2 a 1, no Rei Pelé, e assumiu a quarta posição com a mesma pontuação.

O Tricolor baiano, que está com nove pontos, despencou para o 6º lugar do grupo.

