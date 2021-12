A um dia da luta, Cain e Cigano participam de pesagem

A luta que finda a trilogia entre Cain Velásquez e Junior Cigano só terá seu desfecho na noite deste sábado, 19, no UFC 166, em Houston, Estados Unidos. Nesta sexta-feira, 18, porém, o atual campeão mundial dos peso-pesados e o brasileiro, ex-detentor do cinturão, participam da pesagem oficial do evento.

A partir das 18h (com transmissão ao vivo do canal fechado COMBATE), o torcedor poderá ver além da manjada encarada entre os dois lutadores, uma prévia das excelentes formas físicas tanto de Velásquez quanto de Cigano.

O brasileiro recebeu, inclusive, elogios do presidente do UFC, Dana White. "Nunca vi Cigano tão forte e tão rápido quanto está agora", afirmou o chefão da maior franquia de vale tudo do mundo.

Na última quarta-feira, o catarinense, radicado em Salvador, justificou a afirmação de White. Cigano roubou a cena no treino aberto realizado numa casa de shows "House of Blues", no centro de Houston.

Diante de 150 pessoas, o brasileiro fez uma movimentação basicamente voltada para o boxe ao lado de seu treinador Luiz Dórea. Porém, arriscou alguns movimentos de capoeira, inclusive, dando um salto mortal para trás, ouvindo os gritos de "Cigano, Cigano".

Curiosamente, ganhou a simpatia e carisma do público formado em sua maioria por latinos. Na teoria, seriam fãs de Velásquez, norte-americano de ascendência mexicana. Na prática, porém, acabaram ovacionando o catarinense.

"Isso me motiva ainda mais. Não entro lá no octógono só por mim, entro por eles também", afirmou o lutador, que está com um corte (de três pontos) cicatrizado na testa.

"Não é nada. Já estou bem, 100% preparado para a luta", disse. O corte aconteceu há três semanas num dos treinos em Salvador. Nesta quinta, Cigano enfatizou, além da parte física, no jiu-jitsu, um dos pontos fortes de Cain. "Quero estar afiado".

