A TARDE recebe 'visita' da Taça da Copa do Nordeste

A taça da Copa do Nordeste começa, em Salvador, um Tour por todas os estados com clubes na competição. Na Bahia, o troféu, - apresentado na quarta-feira, 15, na sede da FBF e que passou pela redação de A TARDE -, ficará exposto ao público nos dias 17 e 18, no Salvador Shopping, onde os torcedores poderão, além de tirar fotos, também arriscar narrações que poderão ir ao ar na programação do Esporte Interativo e do Esporte Interativo Nordeste, que transmitirão todos os jogos do torneio

