A TARDE lança 51ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador

Em evento realizado na noite de quinta-feira, 27, A TARDE lançou oficialmente a 51ª Travessia Mar Grande/Salvador, mais tradicional prova de Maratona Aquática do estado e uma das mais importantes do país, que acontecerá no dia 21 de dezembro.

O jantar que celebrou o lançamento aconteceu no restaurante Martim Pescador, na Pituba, e contou com a presença do atual campeão mundial de maratonas aquáticas, Allan do Carmo, tetracampeão da Mar Grande/Salvador. "Essa é minha 8ª participação, e num 2014 que tem sido maravilhoso para mim, espero conseguir o penta e igualar a marca de Lourival Quirino, um ídolo para tantos de nós nadadores baianos", disse o atleta.

Além dele, estavam no evento a madrinha da prova, Mari Antunes, vocalista da Babado Novo, e o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg. "Estou feliz demais e digo que essa madrinha é babadeira. Vou me divertir muito no Porto da Barra", disse a cantora. "Com a Barra ainda mais bonita após as reformas, todo nosso esforço é para que a prova seja a melhor de todos os tempos", discursou Blumberg.

A jovem nadadora Ana Raquel de Souza, que completa 13 anos (idade mínima para competir na prova) a menos de uma semana da Mar-Grande/Salvador, falou também de sua expectativa de estrear no evento. "Competir para mim será um desafio e um aprendizado. Quero finalizar e nadar bem na prova", disse, aos aplausos de Allan do Carmo, que assim como ela não tinha sequer 18 anos quando nadou os 11 km da Travessia pela primeira vez.

A Mar-Grande Salvador acontece em parceria com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), que faz a direção técnica da prova. A maratona contará com cerca de 150 participantes em sua prova principal, reunindo um público estimado de cinco mil pessoas no Porto da Barra, onde acontece a chegada da prova. A largada será às 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, com final da categoria elite previsto para as 9h40.

Entre os competidores, além de Allan do Carmo (ACEB), a prova deve ter a participação da baiana bicampeã mundial, Ana Marcela Cunha (Unisanta), além da campeã mundial de maratonas aquáticas em 2009, Poliana Okimoto, e ainda alguns competidores internacionais convidados pela organização do evento.

Novidades

Sucesso dentro das águas, a Mar-Grande/Salvador promete inovações para o público que acompanhará a chegada no Porto da Barra. A prova será acompanhada por drones, que, de cima, filmarão os nadadores desde a largada, na Ilha de Itaparica.

"Nossa ideia é conseguir transmitir em tempo real, para um telão montado na praia, toda a prova, desde a sua largada. Vamos testar durante esta semana a viabilidade, mas é certo que podemos fazer pelo menos últimos 3 km", disse Zilton Krüger, um dos sócios da Bahia Fast Drone, empresa especializada responsável pelas filmagens.

Outra novidade diz respeito à segurança da Travessia. Além das lanchas e barcos da FBDA que acompanham o percurso dos atletas, a Vitalmed participa com UTIs móveis (terrestre e marítima). Ambulâncias do SAMU também estarão à disposição dos nadadores no caso de necessidade Agentes da Transalvador, policiais da Guarda Municipal e um helicóptero darão o suporte complementar ao evento.

Promovida pelo Grupo A TARDE e organizada tecnicamente pela FBDA, a 50ª Travessia Mar Grande-Salvador conta com patrocínio da Powerade, Petrobras, Governo Federal, Braskem, Embasa e Revita O apoio institucional é da Salvamar/SESP, Limpurb, Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Yatch Clube da Bahia, Bahia Marina, Hospital Português, Defesa Civil, Marinha do Brasil e Polícia Militar da Bahia.

adblock ativo