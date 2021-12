A Tarde fará a transmissão do lance a lance do Ba-Vi

Nesta quarta-feira, 9, a partir das 21 horas, o portal A Tarde fará a transmissão em tempo real dos melhores momentos do clássico entre Bahia e Vitória, na Arena Fonte Nova. Além do lance a lance, acompanhe após a partida a matéria completa do clássico, além do pós-jogo e fotos dos melhores lances da partida.

O clássico Ba-Vi desta quarta, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o sexto embate entre os clubes este ano. O Vitória ganhou três jogos e os outros dois acabaram em empate.

O último clássico baiano do ano vem repleto de polêmicas. No inicio da semana, o volante Feijão do Bahia disse ter ódio do clube rubro-negro, causando reação no volante Michel, que rebateu falando que alguém pode querer quebrar a perna da revelação tricolor durante o jogo.

No Campeonato Brasileiro os times vivem situações opostas. Enquanto o Esquadrão, na 13ª posição, luta para se afastar do perigo do rebaixamento, o Leão, na 6ª posição, tenta se aproximar de uma das vagas para a Libertadores.

