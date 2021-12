A TARDE estreia seção de humor com o cartunista Cau Gomez

Como todos os grandes clubes, o A TARDE Esporte Clube sempre está atrás de reforços de peso para o seu plantel. Com esse pensamento, acertamos a chegada de um craque dos traços ao nosso elenco: Cau Gomez, que assumirá o Humor Esporte Clube, espaço que receberá a charge da semana, sempre às terças-feiras.

Nascido em Belo Horizonte, esse mineiro de 41 anos por mais de duas décadas trabalhou como artista gráfico e visual, caricaturista e ilustrador nas principais agências de propaganda e veículos impressos de comunicação do Brasil.

Além do currículo extenso, ele conquistou mais de 50 premiações em diversos Festivais e Salões de Humor no Brasil e no exterior. Dentre eles, destaque para os mais recentes: Award of Success - Aydin Dogan International Cartoon Competitions 2010, na Turquia; o Grande Prêmio Charge no III Festival Internacional de Humor, Rio de Janeiro - 2011; o prêmio de Caricatura no Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco - 2012, e ilustrou o livro "Pastinha, o Menino que virou Mestre de Capoeira" - único livro baiano infanto-juvenil a ser finalista do Prêmio Jabuti, em 2012.

Cau, que está em A TARDE desde 2001, comemora o espaço fixo no ATEC. "Acho que chegou a hora de comentarmos os acontecimentos esportivos, principalmente no futebol, mostrando o lado bem humorado dos personagens e revelando em caricaturas todos os lances que tornam tão fascinante este universo", disse o caricaturista, torcedor do Atlético Mineiro, que completou. "As resenhas da dupla Ba-Vi, por exemplo, vão estar recheadas de sátiras e não vão terminar ao apito do juiz. Vamos rolar de rir das nossas vitórias e derrotas. É só o leitor conferir as charges e caricaturas que vamos publicar aqui, semanalmente, no A TARDE ESPORTE CLUBE", finalizou.

