A TARDE Esporte sorteia ingressos para Vitória x ASA

Quer assistir ao jogo do Vitória contra o ASA de graça? Então, participe da promoção que o A TARDE Esporte Clube está realizando. Serão sorteados cinco pares de ingressos para o jogo que começa às 16 horas deste domingo, 27, no Barradão, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.



Para garantir o ingresso, é preciso entrar e curtir a página do A TARDE ESPORTE CLUBE no Facebook. Lá, você entrará na url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e você já estará concorrendo ao sorteio, que acontece neste sábado, 26, às 13h00. Antes de participar, no entanto, leia o regulamento da promoção.

Campeão da última edição da Copa do Nordeste, em 2010, o Vitória é líder isolado do Grupo C com seis pontos e vem de uma goleada no último jogo, quando derrotou o Salgueiro por 5 a 1.

adblock ativo